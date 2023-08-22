رضا البحراوي يرزق بمولوده التاسع

رزق المطرب الشعبي، رضا البحراوي، بمولوده التاسع، والذي سماه “ريان”.

وكتب المنتج الفني طارق عبدالسنار، زوج شقيقته، عبر حسابه علي مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:"ريان رضا البحراوي نورت الدنيا ياحبيب ابوك يتربى في عزك يارضا وتعيش وتفرح بيه وبأخواته".

نشر المطرب الشعبي رضا البحراوي لقطات من حفله الأخير والذي أُقيم ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين..

وأرفق اللقطات بتعليق: حلم من أحلامي اتحقق في مهرجان العلمين الجديدة..شكرا لجمهور مصر العظيم على الحب والدعم وانبسط جدا بوجودي معاكم..

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وشهدت مدينة العلمين الجديدة أمس الجمعة حالة من الانتعاش الفني، نظرا لإحيائه عدة حفلات غنائية هناك شهدت إقبالا كبيرا ومن أبرزهم حفل مسلم ورضا البحراوي.

حفل رضا البحراوي

أحيا المطرب الشعبي رضا البحراوي حفلا غنائيا في العلمين الجديدة أمس الجمعة وسط حضور جماهيري كبير.

وقدم رضا البحراوي باقة من أغانيه الشهيرة وشهد الحفل أجواء مبهجة بين الحضور.

مهرجان العلمين

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أو عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

كما تشهد الفعاليات أيضًا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلًا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضًا عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات في آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.