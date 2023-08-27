إصابة 6 من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، في انقلاب سيارة ملاكي، مساء السبت، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمد أبو الليل، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين انقلاب سيارة ملاكي، بمنطقة الكيلو 112 بطريق الخارجة أسيوط، أسفر عن إصابة عبد النعيم أحمد عبد الحميد، 35 عاما وزوجته ريهام محمد حسين، 26 عاما، وأبنائهما، إياد عام ونصف عام، زياد 6 أشهر، مازن 10 أعوام، سما 7 أعوام بجروح متفرقة، وتحويلهم لمستشفى الخارجة التخصصي.

Advertisements

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي للعلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، ورفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالتعاون مع وحدة المرور آثار الحادث، لإعادة حركة المرور بالطريق لطبيعتها.

«النقل» توضح حقائق حول الاهتمام بمنظومة الطرق التي تخدم الوادي

إيماءً لما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشان مدى الاهتمام التي توليه الدولة ممثلة في وزارة النقل بمنظومة الطرق التي تخدم الوادي الجديد، ومنها طريق (الخارجة - أسيوط)، والذي شهد وقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالطريق صباح يوم الخميس 4/5/2023، توضح وزارة النقل الحقائق التالية:

أولا: شبكة الطرق الرئيسية التي تتبع الهيئة العامة للطرق والكباري التي تخدم مدن ومراكز الوادي الجديد وتربطها بالمحافظات المجاورة (الجيزة - أسيوط - أسوان ) تصل أطوالها إلى 2000 كم بالإضافة للطرق المحلية التي تتبع المحافظة ومنها على سبيل المثال:

- طريق أسيوط / الخارجة بطول 232 كيلو متر.

- طريق أكتوبر / الواحات / الفرافرة / الداخلة بطول 775 كم.

- طريق الداخلة / شرق العوينات بطول 375 كم.

- طريق شرق العوينات / مفارق درب الأربعين 120 كم.

- طريق درب الأربعين / توشكي 226 كم.

- طريق بغداد / الأقصر 245 كم.

ثانيًا: في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لدعم شبكة الطرق في كل أنحاء الجمهورية ومنها محافظة الوادي الجديد، فقد قامت وزارة النقل بالمجهودات التالية:

• تم ازدواج الطرق التالية بواقع ثلاث حارات في كل اتجاه للربط مع المحافظات المجاورة وهي:

- طريق أكتوبر / الواحات / الفرافرة / الداخلة / شرق العوينات / توشكى بطول 1450 كم.

- جاري حاليا ازدواج طريق أسوان /توشكي بطول 215 كم.

- وجاري ازدواج طريق أسيوط / الخارجة وذلك في المسافة من الخارجة في اتجاه أسيوط بطول 70 كم شاملة استعدال منطقة المنحنيات الخطرة بالطريق، وسوف يتم استكمال باقي المسافة الى اسيوط تباعًا بعد نهو هذه المرحلة

• بالإضافة إلى أنه قد تم إنشاء عدد من الطرق الفردية طبقًا لحجم الكثافة المرورية على هذه الطرق وهي:

- طريق بني / مزار البويطي بطول 155 كم.

- طريق ديروط / الفرافرة بطول 280 كم.

- طريق سيوة / البويطي بطول 100 كم.

بإجمالي أطوال 535 كم.

ثالثًا: السكك الحديدية:

تم التخطيط لإعادة تأهيل خط سكة حديد الوادي الجديد (ابوطرطور ) / قنا بعد سرقة كل القضبان والأنظمة والمهمات أثناء فترة الإنفلات الأمني في 2011 وربطه بالبحر الأحمر عن طريق شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 600 كم من أبو طرطور / سفاجا حيث سيتبادل الخدمة مع شبكة القطار الكهربائي في محطة فرشوط ومع شبكة السكك الحديدية الحالية في منطقة قنا شرق النيل.