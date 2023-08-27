الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تعليم الوادى الجديد: استمرار فعاليات الأنشطة الصيفية للطلاب الموهوبين

النشاط الصيفي بمدارس
النشاط الصيفي بمدارس الوادي الجديد، ڤيتو

أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، استمرار تنفيذ  فعاليات الأنشطة الصيفية لإدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى تنفيذ ورش عمل تدريبية للطلاب الموهوبين بالمجالات المختلفة فى جميع الإدارات التعليمية.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن خطة العمل خلال الأسبوع المنقضى تضمنت:

■كيف تخطط لمستقبلك

■الابتزاز الإلكتروني وكيفية الوقاية منه

Advertisements

■التدريب على برنامج word

■وقاية وأمان صفحات التواصل

■البحث عبر الانترنت

■فن التصوير الفوتوغرافي

■إعداد ممثل

وأكد وكيل التعليم بالوادى الجديد، على تفعيل النشاط الصيفي داخل المدارس حرصا منها على أن تكون المدرسة جاذبة للطلاب ومكانا آمنا لممارسة الأنشطة وأهمية النشاط الصيفي للطلاب والذي يعمل على تدعيم وتقوية الروابط بين الطلاب والمدرسة أثناء الإجازة كما أنه يساعد على اكتشاف وتنمية القدرات والمهارات الخاصة لدى الطلاب في الأنشطة المختلفة الفنية – الرياضية – الثقافية – الاجتماعية – الموسيقية داخل المدارس على مستوى الـ 5 إدارة تعليمية وتوثيق هذه المتابعات، كما طالبهم بخلق روح التنافس بين طلاب المدارس المختلفة من خلال المسابقات المختلفة في الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية.

وأضاف وكيل تعليم الوادي الجديد، أن برنامج النشاط الصيفي، يهدف إلى تقديم أنشطة ممنهجة ومتنوعة للطلاب والطالبات خلال فترة الصيف، بما يضمن الاستفادة من وقت الطلاب والطالبات، وصقل مواهبهم وتجاربهم بقالب ترفيهي تنافسي، إلى جانب استثمار قدراتهم ضمن مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية.
 

وأوضح: أن الأنشطة الصيفية ستستمر حتى نهاية الإجازة وسيتم العمل خلالها على جذب الطلاب للمشاركة وتفعيل دور المدرسة المجتمعي والثقافي، وتقوم كل إدارة تعليمية ممثلة في مدير تعليمها الفنى بزيارة المدارس للتأكد من الفعاليات وبدء الأنشطة التربوية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

النشاط الصيفي بمدارس الوادي الجديد الانشطة الصيفية التعليم بالوادى الجديد الموهوبين والتعلم الذكي وكيل تعليم الوادي الجديد

مواد متعلقة

تحرير 17 محضرا خلال حملة تموينية بالوادي الجديد لضبط الأسواق

قوافل وعظ الوادي الجديد تجوب القرى لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطي

نفوق 51 رأس ماشية وإصابة شخصين حصيلة حريق الداخلة في الوادي الجديد

رئيس كهرباء الوادي الجديد لـ فيتو: عودة الكهرباء لمركز الداخلة خلال ساعات

بسبب انفجار محول كهرباء، إصابة شخصين ونفوق مواشٍ في حريق بالوادي الجديد (صور)

مصرع طفلة دهسها جرار زراعي بواحة الخارجة في الوادي الجديد

الأكثر قراءة

تقارير: زوجة ستيف هارفي تخونه مع حارسه الشخصي والطباخ

البرهان يزور مصر ويلتقي الرئيس السيسي

ريال مدريد يحسم جدل صفقة كيليان مبابي

قائمة منتخب مصر المتوقعة استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس

السوبر الأفريقي، موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائري

محاكمة طبيب بتهمة إجبار سيدات على ممارسة الرذيلة مقابل عمليات الإجهاض بعد قليل

أسعار اللحوم اليوم الأحد 27-8-2023 في الدقهلية

التهابات البنكرياس، 6 أسباب للإصابة وهذه أهم الأعراض (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

الفئران تغزو العاصمة الإيطالية وقرار حكومي للتخلص منها

ترامب يحصد 7.5 مليون دولار لحملته من "صورته الجنائية"

العثور على بقايا الديناصور الأكثر فتكا، انقرضت منذ 66 مليون عام

تحرش ومواد مخدرة، تطورات خطيرة في قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

مياه فوكوشيما.. صراع الإشعاع النووي يشعل الصراع بين الصين واليابان (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شيب الشعر في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وخيانة الزوج

ما حكم إلقاء السلام عند دخول المسجد وما حكم الرد عليه؟.. لجنة الفتوى تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 27 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية