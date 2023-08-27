تعليم الوادى الجديد: استمرار فعاليات الأنشطة الصيفية للطلاب الموهوبين

أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، استمرار تنفيذ فعاليات الأنشطة الصيفية لإدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى تنفيذ ورش عمل تدريبية للطلاب الموهوبين بالمجالات المختلفة فى جميع الإدارات التعليمية.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن خطة العمل خلال الأسبوع المنقضى تضمنت:

■كيف تخطط لمستقبلك

■الابتزاز الإلكتروني وكيفية الوقاية منه

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■التدريب على برنامج word

■وقاية وأمان صفحات التواصل

■البحث عبر الانترنت

■فن التصوير الفوتوغرافي

■إعداد ممثل

وأكد وكيل التعليم بالوادى الجديد، على تفعيل النشاط الصيفي داخل المدارس حرصا منها على أن تكون المدرسة جاذبة للطلاب ومكانا آمنا لممارسة الأنشطة وأهمية النشاط الصيفي للطلاب والذي يعمل على تدعيم وتقوية الروابط بين الطلاب والمدرسة أثناء الإجازة كما أنه يساعد على اكتشاف وتنمية القدرات والمهارات الخاصة لدى الطلاب في الأنشطة المختلفة الفنية – الرياضية – الثقافية – الاجتماعية – الموسيقية داخل المدارس على مستوى الـ 5 إدارة تعليمية وتوثيق هذه المتابعات، كما طالبهم بخلق روح التنافس بين طلاب المدارس المختلفة من خلال المسابقات المختلفة في الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية.

وأضاف وكيل تعليم الوادي الجديد، أن برنامج النشاط الصيفي، يهدف إلى تقديم أنشطة ممنهجة ومتنوعة للطلاب والطالبات خلال فترة الصيف، بما يضمن الاستفادة من وقت الطلاب والطالبات، وصقل مواهبهم وتجاربهم بقالب ترفيهي تنافسي، إلى جانب استثمار قدراتهم ضمن مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية.



وأوضح: أن الأنشطة الصيفية ستستمر حتى نهاية الإجازة وسيتم العمل خلالها على جذب الطلاب للمشاركة وتفعيل دور المدرسة المجتمعي والثقافي، وتقوم كل إدارة تعليمية ممثلة في مدير تعليمها الفنى بزيارة المدارس للتأكد من الفعاليات وبدء الأنشطة التربوية