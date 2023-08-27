ندوات لتوعية أهالي الوادي الجديد حول الابتزاز الإلكتروني وتحسين الخصائص السكانية

نظمت وحدة السكان ووحدة تكافؤ الفرص، بمحافظة الوادي الجديد، عدة ندوات لنشر الوعي المجتمعي حول مجابهة الابتزاز الالكتروني وطرق التصدي له، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نور الدين نائب محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف سيد محمود عبد الله سكرتير عام المحافظة.

واستهدفت تلك الندوات (163) من الأهالي لتوعيتهم؛ لكونهم يمثلون شبكة الأمان الأولى لأولادهم وضرورة دعمهم للقضاء على تلك الظاهرة.

Advertisements

تحسين الخصائص السكانية للمواطنين

وأوضح بيان محافظة الوادي الجديد، أن اللقاءات تناولت التعريف بوحدة السكان وأهدافها لتحسين الخصائص السكانية للمواطنين ورصد المشكلات والتنسيق لحلها ومتابعة التنفيذ والتنوية عن محاور الاستراتيجية القومية للسكان، والتحدث عن حسن اختيار شريك الحياة وأثره فى وجود ذرية سليمة صحيا ونفسيا.

وأوضح البيان أنه في الإسلام كان أول نظام صحي يقر الحجر الصحي عند حدوث الأوبئة والأمراض الخطيرة المعدية.

وأكد ضرورة الاهتمام بكافة الموضوعات الحيوية التي تخص الإنسان بشكل عام والصحة بشكل خاص.

مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية

يأتي ذلك في ضوء جهود اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وفي إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه المرحلة بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقًا لرؤية مصر 2030 والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ومن أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني.

وقد تابعت وزارة التنمية المحلية جهود وحدات السكان في محافظة الوادى الجديد في بحث تعزيز أواصر التعاون لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها.