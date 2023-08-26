رقم قياسي لمسلسل تحت الوصاية في جوائز مهرجان القاهرة للدراما

منى زكي، حقق مسلسل "تحت الوصاية" رقمًا قياسيًا من جوائز الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما، الذي أقيم بصورة استثنائية في مدينة العلمين الجديدة.

جوائز مهرجان الدراما

وحصل المخرج محمد شاكر خضير على جائزة أفضل مخرج، وحصلت النجمة منى زكي بطلة المسلسل، على جائزة أفضل ممثلة باختيار أعضاء لجنة التحكيم، وأفضل ممثلة بناء على تصويت الجمهور عن دورها بالعمل.

كما فاز مدير التصوير بيشوي روزفيلت بجائزة أفضل تصوير، وذهبت جائزة أفضل مونتاج للمونتير أحمد حافظ، وكانت جائزة أفضل ممثل دور ثان من نصيب الفنان رشدي الشامي مناصفة.

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أيضًا فاز الممثل عمر شريف بجائزة أفضل ممثل صاعد مناصفة، وكانت جائزة أفضل مسلسل من نصيب العمل، الذي عُرض في رمضان 2023.

منى زكي

من جانبها، وجهت منى زكي الشكر لكل صنّاع العمل بعد هذه الجوائز والتكريمات، كاتبة عبر إنستجرام: "سعيدة جدا بتكريمي من مهرجان الدراما وممتنة لحصولي على جايزة أفضل ممثلة عن مسلسل تحت الوصاية، أكرر الشكر لمخرج العمل محمد شاكر خضير، والمؤلفين خالد وشيرين دياب، وشركة ميديا هب وكل فريق المسلسل".

مسلسل تحت الوصاية

يذكر أن "تحت الوصاية" من تأليف خالد وشيرين دياب، وبطولة منى زكي، رشدي الشامي، دياب، أحمد خالد صالح، علي الطيب، عمر شريف، خالد كمال، إخراج محمد شاكر خضير.