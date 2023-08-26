السبت 26 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

تجهيزات مكثفة لاستقبال معرض أنا المصري بساقية الصاوي

معرض أنا المصري،فيتو
معرض أنا المصري،فيتو

انتهت ساقية عبد المنعم الصاوي، من وضع اللمسات الأخيرة لمعرض “أنا المصري”، وذلك قبل انطلاقه الإثنين الموافق 28 أغسطس.

 

في هذا السياق، أشرف المهندس عبد المنعم الصاوي، على التجهيزات النهائية، قبل انطلاق حفل افتتاح المعرض، والذى من المقرر أن يشهد حضور غفير من جمهور ورواد الساقية.

 

على الجانب الأخر، تستقبل ساقية الصاوي، عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الجماهيرية، على رأسها حفل “الحضرة”، واستاند أب كوميدي لـ “علي قنديل”، وذلك بخلاف عدد من الورش الفنية، وأبرزها ورشة “سمعنا طبلتك”

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اللمسات الاخيرة ساقية عبد المنعم الصاوي ساقية الصاوي عبد المنعم الصاوي معرض أنا المصري

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