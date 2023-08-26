تجهيزات مكثفة لاستقبال معرض أنا المصري بساقية الصاوي

انتهت ساقية عبد المنعم الصاوي، من وضع اللمسات الأخيرة لمعرض “أنا المصري”، وذلك قبل انطلاقه الإثنين الموافق 28 أغسطس.

في هذا السياق، أشرف المهندس عبد المنعم الصاوي، على التجهيزات النهائية، قبل انطلاق حفل افتتاح المعرض، والذى من المقرر أن يشهد حضور غفير من جمهور ورواد الساقية.

على الجانب الأخر، تستقبل ساقية الصاوي، عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الجماهيرية، على رأسها حفل “الحضرة”، واستاند أب كوميدي لـ “علي قنديل”، وذلك بخلاف عدد من الورش الفنية، وأبرزها ورشة “سمعنا طبلتك”

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