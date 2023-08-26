الدوري الفرنسي، باريس يتقدم 1-0 أمام لانس في الشوط الأول

الدوري الفرنسي، انتهى الشوط الأول بتقدم فريق باريس سان جيرمان على فريق لانس في المباراة التي تقام في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، المباراة التي تقام على ملعب بارك دي برانس معقل الفريق الباريسي.

أحداث الشوط الأول

وقف دفاع فريق لانس ند بند أمام هجوم فريق باريس سان جيرمان القوي في كل الكرات حيث منع الدفاع وحارس مرمي الفريق الكثير من الهجمات الخطيرة للفريق الباريسي الذي أهدر العديد من الفرص والتركيز لم يحالف هجومه، وكان مبابي قريب جدا من خطف هدف الفريق الاول لولا العارضة وخطف الإسباني ماركو أسينسيو الهدف الاول لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق العاصمة الفرنسية بهدف دون رد.

وجاء تشكيل باريس على النحو التالي:

أعلن المدير الفني الإسباني لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان عن تشكيل فريقه لمواجهة لانس

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، سكريناير، هيرنانديز

خط الوسط: ايمري، اوجارتي، فيرير ا

خط الهجوم: ديمبلي، مبابي، اسينسيو

مبابي يطلب بقاء فيراتي

تسيطر حالة من الجدل على مصير الإيطالي الدولي ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان، داخل حديقة الأمراء.

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وكان مسئولو باريس سان جيرمان قد اجتمعوا مع فيراتي ونيمار قبل عدة أسابيع، لإبلاغ الثنائي بأنهما خارج حسابات الفريق، ويجب عليهما إيجاد فريق جديد.

ووفقا لصحيفة "ليكيب"، فإن كيليان مبابي نجم باريس، لا يعارض بقاء فيراتي مع الفريق الباريسي في الموسم الحالي.

وكشفت: "خلال حفل أقيم بنهاية الموسم الماضي في كان، تحدث مبابي مع فيراتي وأبلغه بأنه يريد البقاء مع باريس لموسم آخر، وطالب اللاعب الإيطالي بأن يستمر أيضًا معه في حديقة الأمراء".

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وجاء ذلك عكس موقف مبابي من نيمار، الذي ذكرت العديد من التقارير، أن النجم الفرنسي ضغط على الإدارة، من أجل بيع اللاعب البرازيلي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ماركو فيراتي يميل بالفعل للبقاء مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.

ديشامب يكشف حقيقة أنانية مبابي

نفى ديديه ديشامب تدخله في قضية كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان والتي أثارت جدلًا واسعًا بسبب رفض اللاعب لتجديد عقده.

وقال ديشامب فى تصريحات لـ ليكيب الفرنسية: "لا شك أن الوضع كان معقدًا، ولكن الآن أصبح طبيعيًا، والأمر بات رائعا".

وأضاف: "لم أتدخل مطلقا في قضية كيليان، هذا ليس دوري، ولكن أتحدث معه مثلما أفعل ذلك مع اللاعبين الآخرين".

وأكمل: "كيليان ليس أنانيًا، وهو لاعب يساعد الفريق وقادر على صناعة الفارق".