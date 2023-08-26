السبت 26 أغسطس 2023
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خارج الحدود

رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يفلت من المحاكمة بتهمة جرائم الحرب بسبب الحصانة

بيني جانتس، فيتو
بيني جانتس، فيتو

قضت المحكمة العليا في هولندا، أمس الجمعة، بأن رئيس حزب "المعسكر الرسمي" في  إسرائيل بيني جانتس، الذي شغل منصب رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، وقائد القوات الجوية والمدير العام السابق لوزارة الدفاع أمير إيشيل، يتمتعان بحصانة قانونية من دعوى قضائية مرفوعة ضدهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

توجيه تهمة ارتكاب جرائم حرب ضد جانتس

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية  أن القضايا رفعها ضد المسؤولين الإسرائيليين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، شخص هولندي من أصل فلسطيني، فقد 6 من أفراد عائلته في غارة جوية خلال عملية "الجرف الصامد"، التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.

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وأشارت مصادر قضائية إسرائيلية إلى أن وزارة العدل  الإسرائيلية أبلغت كلًا من جانتس وإيشيل بالقرار الصادر عن السلطات القضائية في هولندا، التي أيدت المحكمة العليا فيها الأحكام السابقة الصادرة عن محاكم أدنى درجة، وبينت أن جانتس وإيشيل محميان من الإجراءات المدنية والقانونية لأنهما يتمتعان بالحصانة الوظيفية.

وذكرت وزارة العدل الإسرائيلية بأن الدعوى الموجهة ضد جانتس وإيشيل رفعها مواطن هولندي من أصل فلسطيني يُدعى إسماعيل زيادة، في شهر سبتمبر عام 2019، وطالب من خلالها بتعويض مالي، حيثُ  قال أن جانتس كان مسؤولًا مع إيشيل عن مقتل 6 من أفراد عائلته، أثناء غارات القوات الجوية، التي أسفرت عن مقتل والدته و3 من إخوته وزوجة أخيه وابنة أخيه، البالغة من العمر 12 عامًا.

رفع دعوى مالية ضد إسرائيل

وبينت الصحيفة أن الحصانة مُنحت من المطالبة المالية المدنية لجانتس وإيشيل كأفراد، بسبب وجودهما في مناصب السلطة، كما هو معتاد في القانون الإسرائيلي، منوهة إلى أنه لا بد من رفع دعوى مالية ضد الدولة، وليس ضد أولئك الذين تصرفوا بالنيابة عنها.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن غانتس قوله: إن "من بين الأمور التي ساهمت في إسقاط هذه الدعوى ورفضها، هو وجود نظام قضائي قوي ومستقل في إسرائيل، النظام القانوني هو الجدار الواقي لجنود وقادة الجيش الإسرائيلي حتى أمام المحاكم الدولية، وبما أن النظام يحمينا، فمن واجبنا حمايته والحفاظ على قوته واستقلاله"، وفق قوله.

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