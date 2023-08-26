السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

بلدية المحلة يتوجه إلى القاهرة لخوض معسكر استعدادا لبداية الدوري

بلدية المحلة، فيتو
بلدية المحلة، فيتو

سافر صباح اليوم فريق بلدية المحلة بقيادة فنية للكابتن أحمد عبد الرؤوف إلي مدينة القاهرة لخوض معسكر تدريبي استعدادًا وتجهيزًا لبداية مبارايات الدوري الممتاز.

على أن تكون مدة المعسكر أسبوع وسيخوض خلاله ثلاث مباريات ودية مع أبو قير للأسمدة، السكة الحديد، وادي دجله.

ثم ينتقل الفريق الأسبوع القادم لمدينة الإسكندرية ولمدة أسبوع أيضًا ويخوض خلاله ثلاث مباريات ودية مع النادي الأوليمبي والإتحاد السكندري ونادي زد وخلال الفترة الحالية يتعاقد نادي بلدية المحلة مع العديد من الصفقات ابرزها عبدلله محمود لاعب سيراميكا واللاعب المغربي الزفراني.

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صفقات بلدية المحلة 

وحسم مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفى الشامي 6 صفقات للفريق الأول، استعدادًا لبداية الدوري الممتاز، والذي سيشارك فيه لأول مرة منذ 15 عامًا وجاءت الصفقات على النحو التالي:
- محمود باستن من جمهورية شبين.
- يوسف حسن من بورتو السويس.
- تفعيل بند شراء عبد الرحمن اللاهوني من بورتو السويس.
- تفعيل بند شراء إسلام مرزوق من نادي زد
- كريم طارق من نادي دكرنس.
- محمد الزفراني من الدوري الإسباني.

- عبد الله محمود من سيراميكا كيلوباترا.
 

وكان قد أعلن نادي بلدية المحلة بقيادة الكابتن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق القائمة الأولية استعدادا للمشاركة الموسم الجديد في الدوري المصري الممتاز وذلك بعد نجاح الفريق في الصعود إلي دوري الأضواء والشهرة كممثل لمجموعة بحري.

 

قائمة بلدية المحلة الأولية 

حراسة المرمي: محمود ماهر، محمود الجزار، أحمد حسين.

خط الدفاع: محمود عبد الرازق، السيد زايد، إبراهيم صلاح، حسام حسن، اسلام رضا.
خط الوسط: أحمد حسن، أحمد حسن الجناوي، أحمد مجدي  ، متولي جمعة، عبدالرحمن اللاهوني، إسلام مرزوق، عبد الرحمن سمانة.
خط الهجوم: أحمد معروف، أحمد الشامي.
قائمة الانتظار: محمد فتحي، عبد الله سلام، محمد الصغيري.


 
بلدية المحلة يفعل بند شراء اللاهوني 

 وقرر نادي بلدية المحلة برئاسة مصطفي الشامي تفعيل بند شراء عبد الرحمن اللاهوني المعار إلى الفريق من نادي بورتو السويس، وذلك في إطار سعي مسئولي النادي في الحفاظ علي القوام الأساسي للفريق، استعدادًا للمشاركة في الدوري الممتاز. وساهم اللاهوني في صعود بلدية المحلة إلي الدوري الممتاز، بعد غياب الفريق لمدة 15 عاما عن دوري الأضواء والشهرة، وذلك بعدما احتل بلدية المحلة صدارة جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 58 نقطة.
 

بلدية المحلة يعلن استمرار أحمد عبد الرؤوف مديرًا فنيًا في الدوري الممتاز

وأعلن بلدية المحلة استمرار مدربه أحمد عبد الرؤوف على رأس القيادة الفنية للفريق الموسم المقبل.
وكان أحمد عبد الرؤوف قاد بلدية المحلة للعودة إلى المشاركة في الدوري بعد 15 عاما من الغياب.
وأوضح البلدية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استمرار عبد الرؤوف في منصبه في الموسم المقبل، قال مسئولو نادي بلدية المحلة "نعمل على تجهيز الملعب من أجل تقنية الفيديو وتجديد غرف الملابس وكذلك أرضية الملعب لتكون جاهزة للموسم الجديد" مؤكدين الاستقرار حتى الآن على بقاء 17 لاعبا من عناصر الفريق الأساسية"

 

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بلدية المحلة أحمد عبدالرؤؤف الدوري الممتاز أبو قير للأسمدة عبدلله محمود لاعب سيراميكا

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