السبت 26 أغسطس 2023
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محافظات

ساحل الغلابة في بورسعيد، شمسية و4 كراسي بـ50 جنيه والمشروبات على قد الإيد (فيديو)

شاطىء بورسعيد، فيتو
شاطىء بورسعيد، فيتو

شهد شاطئ غرب بورسعيد إقبالًا كبيرًا من رحلات اليوم الواحد من محافظات مصر المختلفة، وبدأ الآلاف من المواطنين التوافد على الشاطئ منذ الساعة الثامنة صباحًا واستمر الإقبال حتى فترة المساء.

شاطيء بورسعيد كامل العدد، فيتو

ورصدت فيتو خلال بث مباشر من أحد الشواطئ بمنطقة غرب بورسعيد، وهو كامل العدد في فترة غروب الشمس، لرصد إقبال المواطنين.

وقدم المشرفون على الشاطئ حفلات دي جي وعرائس كبيرة الحجم، وألعاب مسابقات بين الأطفال والكبار، وتوزيع هدايا، بجانب أماكن خاصة لعرض  مشغولات الهاند ميد، بالإضافة إلى الألعاب المائية المتنوعة.

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شاطىء بورسعيد، فيتو


وفي هذا السياق قال أحمد أحد المشرفين على الشاطئ "نسعى في منطقة شاطئ غرب بورسعيد لتوفير سبل الراحة وجميع الخدمات لكل المواطنين".

شاطئ بورسعيد خلال الغروب، فيتو 

وتابع "أي أسرة من الممكن أن تقضي يوم كامل على شاطئ بورسعيد بـ50، إذ إننا قدمنا عرضًا لمدة أسبوع، الأربعة كراسي وشمسية بـ 50 جنيهًا وذلك طوال اليوم، أي إن الأسرة تستلم الأربعة كراسي والشمسية في تمام الساعة الثامنة صباحًا بذلك السعر وتقضي اليوم كله على الشاطئ.

شاطئ غرب بورسعيد،  فيتو 


أسعار المشروبات

وعن أسعار المشروبات قال أحمد إن أسعار المشروبات في متناول الجميع مثلها مثل سعر المشروبات الساخنة والباردة في أي كافيه، فسعر الشاي مثلًا ١٠ جنيهات،  والمشروبات الغازية بـ١٥ جنيهًا.

وتابع: "نحن نرحب بكل الزائرين من كل محافظات مصر المختلفة".

شاطيء بورسعيد، فيتو


تطوير وخدمات

وأضاف “طارق عثمان” أحد أبناء بورسعيد إن شاطئ الباسلة شهد طفرة تطويرية كبرى من بداية قرار اللواء عادل الغضبان بتطوير ساحل المحافظة بالكامل عام 2016.

شاطئ بورسعيد،  فيتو 

وتابع "منذ ذلك الوقت وشاطئ بورسعيد أصبح يضاهي أكبر الشواطئ من الخدمات والنظافة،  بجانب أنه شاطئ مجاني بالكامل فلا توجد رسوم مادية وبوابات لدخول الشاطئ".

شاطىء بورسعيد،  فيتو


الجمعة من كل أسبوع

وأضاف "طارق عثمان" يوم الجمعة من كل أسبوع يشهد شاطئ بورسعيد، وبالأخص شاطئ منطقة غرب بورسعيد توافد المصطافين من أبناء محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

ويحرص المئات من الأطفال على السباحة داخل مياه الشاطئ، وكذلك يحرص البعض الآخر على اللعب في رمال الشاطئ، بينما يستمتع مئات الأهالي بالهواء النقي والمياه الصافية والشمس الساطعة وسط رياح وأمواج هادئة نسبيًّا على ساحل البحر المتوسط هذا بالإضافة إلى ممارسة الألعاب الشاطئية مثل: "الراكيت"، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية وركوب الألعاب المائية "البدالات".

 

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شاطىء بورسعيد اللواء عادل الغضبان غرب بورسعيد

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