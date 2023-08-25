قائمة جوائز الدراما المصرية لعام 2023، منى زكي تتصدر ومفاجأة عن الشيخ ياسين التهامي

جوائز الدراما المصرية لعام 2023، ذهبت جائزة أفضل مونتاج إلى المونتير أحمد حافظ عن مسلسل "تحت الوصاية"، أما جائزة أفضل تصوير ذهبت إلى الفنان بيشوي عن مسلسل "تحت الوصاية"، وجائزة أفضل تتر مسلسل ستهم، الشيخ ياسين التهامي.



جوائز الدراما المصرية لعام 2023

وذهبت جائزة أفضل ديكور إلى المهندس سامر الجمال بمسلسل "جت سليمة"، أما جائزة أفضل تصميم أزياء للدكتورة سامية عبد العزيز من مسلسل "رسالة الإمام".



أفضل موسيقى تصويرية

وذهبت جائزة أفضل موسيقى تصويرية للموسيقار تامر كروان عن موسيقى "رسالة الإمام".



وفاز بجائزة أفضل ممثل صاعد كل من الفنان عصام عمر وطه دسوقي، وعمر شريف، وفازت بجائزة أفضل ممثلة صاعدة حصلت عليها 3 فنانات وهم رنا رئيس وسلمى أبو ضيف ونانسي صلاح.



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جائزة أفضل سيناريو وحوار

وذهبت جائزة أفضل سيناريو وحوار مناصفة بين الكاتبة مريم نعوم عن مسلسل “الهرشة السابعة” والكاتب أحمد عمر فياض عن مسلسل "بالطو"، وجائزة أفضل مخرج ذهبت إلى المخرج محمد شاكر خضير، عن مسلسل تحت الوصاية.



جائزة أفضل ممثل

وفازت الفنانة هالة صدقي بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، فيما فاز الفنان ماجد الكدواني بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل "موضوع عائلي 2".



جائزة أفضل ممثلة

وحصلت الفنان منى زكي على جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل “تحت الوصاية”، كما فاز أمير عيد بجائزة أفضل وجه صاعد عن تصويت الجمهور، وفاز مسلسل تحت الوصاية بجائزة أفضل عمل درامي.

أفضل ممثل صاعد وأفضل عمل كوميدي

وفاز بجائزة أفضل ممثل صاعد الفنان رشدي الشامي عن دوره في مسلسل تحت الوصاية، وحمزة العلي، وجائزة أفضل مسلسل كوميدي ذهبت لـ"جت سليمة".

جوائز الجمهور

وفازت منى زكي بجائزة أفضل ممثلة بتصويت الجمهور عن مسلسل "تحت الوصاية" كما فاز محمد سامي بجائزة أفضل مخرج ومؤلف بتصويت الجمهور عن مسلسل "جعفر العمدة" وفاز عصام السقا بجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ بتصويت الجمهور حيث أهدى الجائزة لروح الفنان الراحل مصطفى درويش.

جائزة أفضل ممثل بتصويت الجمهور

وفاز الفنان محمد رمضان بجائزة أفضل ممثل بتصويت الجمهور عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة".

الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

وتنعقد الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما هذا العام تحت عنوان "60 سنة دراما" وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

وتحمل النسخة الثانية من المهرجان هذا العام بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت في شهر سبتمبر من العام الماضى 2022، حيث تتميز بشكلها التنظيمي الجديد، بحضور فني على مستوى راقٍ.



لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

وضمت لجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما كل من المخرج جمال عبد الحميد رئيسًا، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين، والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.



جوائز مهرجان القاهرة للدراما

وتضم فروع جوائز مهرجان القاهرة للدراما كلًّا من: "أفضل مسلسل، وأفضل مسلسل كوميدي، وأفضل مخرج، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل ممثل دور ثان، وأفضل ممثلة دور ثان، وأفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، وأفضل مؤلف، وأفضل تصوير، وأفضل ديكور، وأفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر".



جوائز الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما

ولأول مرة هذا العام تم استحداث جوائز باسم الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما، حيث يشارك الجمهور في اختيار 7 جوائز في فروع: "أفضل ممثل دور أول، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، أفضل مخرج، أفضل مسلسل".

وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كشف في وقت سابق عن سبب إضافة جائزة الجمهور بجانب جائزة لجنة التحكيم في القاهرة للدراما في نسخته الثانية.

وقال أشرف زكي: "مهرجان القاهرة للدراما أضاف بعض الإضافات في الدورة الثانية وهي استفتاء الجمهور بجانب استفتاء لجنة التحكيم لأن فيه أعمال درامية كثيرة بتنجح نجاح جماهيري، وقد لا يرى النقاد أو المتخصصون ما يتسم بالتميز فيها".

وأضاف نقيب المهن التمثيلية: "الجمهور هيقول رأيه وأنا أتمنى أنه يكون فيه تباين بين الرأيين، وكمان عندنا فقرات مهمة جدا في التكريمات الأولى.. بعنوان (شكرا أسعدتمونا) والفقرة الثانية بعنوان 60 سنة دراما اللي قدمتها مصرنا الحبيبة.. احنا بلد نور الشريف وأنور عكاشة وإسماعيل ياسين وسعاد حسني.. مصر هوليوود الشرق".



مهرجان القاهرة للدراما

وكان مهرجان القاهرة للدراما قد انطلق لأول مرة العام الماضي 2022، ويأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة ودعم رؤية مصر 2030، التي تهتم بالفنون والثقافة كأحد ركائز القوى الناعمة المصرية، بما يعكس تقدير الدولة للفن ودوره التنويري في المجتمع، وإبراز الدور الذي لعبته الدراما المصرية ودورها الكبير في تشكيل الوعي العربي.