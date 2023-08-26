السبت 26 أغسطس 2023
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محافظات

تحرير 17 محضرا خلال حملة تموينية بالوادي الجديد لضبط الأسواق

محاضر تموينية بالوادي
محاضر تموينية بالوادي الجديد، ڤيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة مكبرة، للتفتيش على محلات الجزارة والبقالة والأسواق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور  محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتكثيف حملات المرور والرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع وضبط الأسعار.

وأكد المهندس محمد رجب مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له اليوم السبت، أن الحملة أسفرت عن تحرير 17 محضرا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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وأوضح مدير تموين الوادي الجديد، أن الحملة الرقابية استهدفت المحال التجارية والأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.

تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة على ذمة المحاضر الخاصه بها.

 يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد ال ملوط محافظ الوادي الجديد بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة لمحاربة الجشع والتدليس والمغالاة في الأسعار.

ومن جانبه تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، جهود الوحدات المحلية ومديرية التموين في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين.

هذا وشدد محافظ الوادي الجديد على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري وتكثيف الحملات وتشديد الرقابة الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والمنشآت الغذائية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري واتخاذ كافة  الإجراءات القانونية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين

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