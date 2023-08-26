غزل المحلة يخاطب اتحاد الكرة لمعرفة موعد انطلاق مباريات الموسم الجديد

دوري المحترفين، طالب خالد كساب مدير الكرة لفريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة بإرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم لمعرفة موعد انطلاق مباريات الموسم الجديد.

ويفتتح غزل المحلة الهابط حديثا من الدوري الممتاز مبارياته بدوري المحترفين بمواجهة جمهورية شبين في الجولة الأولى خارج ملعبه.

مباريات غزل المحلة في دوري المحترفين



1- جمهورية شبين مع غزل المحلة

2- غزل المحلة مع حرس الحدود

3- غزل المحلة مع أبوقير للأسمدة

4- الاتصالات مع غزل المحلة

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5- غزل المحلة مع مكادي

6- أسوان مع غزل المحلة

7- غزل المحلة مع القناة

8- بترول أسيوط مع غزل المحلة

9- غزل المحلة مع لافيينا

10- المقاصة مع غزل المحلة

11- غزل المحلة مع راية

12- طنطا مع غزل المحلة

13- غزل المحلة مع وادي دجلة

14- السكة الحديد مع غزل المحلة

15- غزل المحلة مع النصر للتعدين

16- بروكسي مع غزل المحلة

17- غزل المحلة مع بتروجت

18- النجوم مع غزل المحلة

19- غزل المحلة مع دكرنس

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقا وهم غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 -2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقا، ومن المقرر ان يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولي ثم إقامة دورى من دور واحد للانديه اصحاب المراكز من الاول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقان الصاعدان مباشره إلى الدوري العام القسم الاول موسم 2025/2024 وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث اندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق اصحاب المراكز من الحادى عشر الى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني ( المجموعة الثانية) موسم 2025/2024.