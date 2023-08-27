الأحد 27 أغسطس 2023
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عقارات

بالأسعار والمساحات، تفاصيل طرح أراضى الإسكان المتوسط ببني سويف (صور)

اراضى الاسكان،فيتو
اراضى الاسكان،فيتو

كشفت وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل قطع أراضى الإسكان المتميز التى تطرحها ضمن الإعلان الثالث لبرنامج مسكن.

وتطرح بمدينة بني سويف الجديدة 38 قطعة بمساحات تتراوح ما بين  460 - 540 مترا مربعا بسعر  3765 جنيها للمتر، وحددت الوزارة قيمة جدية الحجز بـ 100 ألف جنيه و500 جنيه مصاريف إدارية.

ونستعرض خطوات التقديم على الأراضى كالتالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني للحجز وعلى من يرغب التقدم للحجز تنفيذ الخطوات الآتية:

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الاطلاع على كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل ومراجعة جميع البيانات الواجب استيفاؤها قبل تقديم الطلب مع إمكانية استعراض خطوات الحجز ( فيديو / مكتوبة ).


ثم يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد واستيفاء جميع البيانات المذكورة أدناه.


إدخال الرقم القومي والاسم المذكور في البطاقة.


إدخال البريد الإلكتروني لصاحب الطلب علما بأنه الوسيلة الدائمة للاتصال بين الهيئة والمتقدم للحجز خلال فترة الحجز.


إدخال رقم المحمول.


محافظة محل الإقامة والعنوان الحالي (المراسلات الرسمية).


الحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة (الاسم والرقم القومي).


تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي وجه وظهر في ورقة واحدة الخاص بالمتقدم للحجز.


إنشاء كلمة مرور / تأكيد كلمة المرور / كود التحقق / تأكيد كود التحقق.


ثم الضغط على تسجيل الحساب

سيتم إرسال رسالة الى البريد إلكتروني المسجل لتأكيد نجاح التسجيل ويحتوي على رابط يجب الضغط عليه لتفعيل الحساب.


تم تفعيل الحساب الخاص بكم ويمكنكم تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

 

يقوم المتقدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول على النظام.


يوجد في أعلى الصفحة الرئيسية رابط لاستكمال بيانات التسجيل وإدخال بيانات الأبناء القصر إن وجد وحفظ بيانات الأبناء.


يقوم المتقدم للحجز باختيار المدينة المراد حجز قطعة أرض بها واستعراض المواقع المتاحة واختيار الموقع والضغط على كلمة تفاصيل يظهر له قائمة بكل قطع الأراضي المتاحة.


يحتوي جدول الأراضي المتاحة على بيانات أساسية وهي:

المنطقة


رقم قطعة الأرض


المساحة سعر المتر الأساسي بالجنيه


نسبة التميز


سعر المتر شامل التميز


السعر الإجمالي لقطعة الأرض


قيمة جدية الحجز

 

يقوم المتقدم باختيار قطعة الأرض المراد حجزها والضغط على طلب حجز مبدئى ثم تظهر له شاشة بها بيانات القطعة لتدوين باقي البيانات واختيار وتدوين نسبة السداد وادخال بيانات.

 

السداد عن طريق تحويل: سويفت ( سويفت كود HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والاسكان

- فرع المهندسين. ACH عن طريق كافة البنوك لحساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببنك التعمير والاسكان – فرع المهندسين علي كود حجز قطعة الأرض تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والاسكان - فرع المهندسين من أي فرع من فروع البنك في حالة وجود حساب للعميل بالبنك وطباعة استمارة الحجز المدون بها الإقرار والتوقيع عليها.


ثم يقوم بإرفاق استمارة الحجز بعد التوقيع والمستندات المطلوبة ( صورة الرقم القومى ( الزوج / الزوجة ) صور شهادات ميلاد الأولاد القصر إن وجد ) ثم الضغط على تقديم طلب حجز جديد والضغط على تأكيد الطلب.


ثم يظهر رسالة تم حفظ طلب الحجز المبدئى ولن يتم الحجز النهائي لقطعة الارض الابعد تحويل مبلغ ) جدية الحجز + مصاريف الدراسة ( كما هو وارد فى شروط التقديم خلال فترة الحجز ويظهر بذات الصفحة قائمة طلبات الحجز الخاص بالمتقدم.

 

يقوم المتقدم للحجز بإرفاق إقرار بسلامة جميع البيانات المدخلة والورقيات اللازمة للتقديم والمحددة في صفحة كراسة الشروط.


ثم الضغط على تسجيل الطلب وسيتم إرسال رسالة بأن الطلب قيد التفعيل لحين إرفاق مستند السداد قبل تاريخ انتهاء موعد الحجز المحدد بالإعلان.


سيظهر في جدول الطلبات البيانات التي تم إدخالها وكود الحجز لاستخدامه عند سداد التالي:

- سداد مصاريف دراسة الطلب


- سداد مبلغ جدية الحجز المدون بكراسة الشروط


يقوم المتقدم للحجز بسداد مبلغ جدية الحجز المدون بكراسة الشروط بالإضافة الي مصروفات الدراسة. في حالة تقدم أكثر من عميل على قطعة الأرض الواحدة، تكون الأولوية في التخصيص لاعلى نسبة استكمال السداد وفي حالة التساوي يتم الاحتكام إلى القرعة بين المتقدمين.


الخطوة الثانية (المراجعة ) يقوم المختصين بالهيئة بدراسة ومراجعة الطلبات المقدمة علي قطع الاراضي والبت فيها.


الخطوة الثالثة (الاجراءات المتخذة سيتم اخطار المتقدمين للحجز بعد انتهاء الدراسة والمراجعة بنتيجه الطلبات المقدمة علي قطع الاراضي عن طريق ( البريد الالكتروني المسجل من العميل – رسائل نصية SMS ) وكذا موعد ومكان إجراء القرعة في حالة تساوي نسبة سداد الاستكمال بين المتقدمين وفقا لنسبة الاستكمال المحددة بمعرفتهم.


الخطوة الرابعة (الاسترداد) في حالة عدم الترسية يتم رد مبلغ جدية الحجز علي الحساب الوارد منه المبلغ بذات العملة الوارد بها مع تحمل الحاجزين قيمة المصاريف البنكية.


الخطوة الخامسة (الاستكمال) استكمال سداد مقدم الحجز بالإضافة إلى ١% مصاريف ادارية + ٠.٥% لصالح مجلس الامناء من إجمالي قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وفقا لنسبة استكمال السداد المقدمة من العميل  وبنفس أسلوب سداد جدية الحجز سويفت ACH تحويل داخلي لحساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببنك التعمير والاسكان - فرع المهندسين، من اي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

 

سداد باقي قيمة الأرض (وفقا لبند الشروط المالية) الوارد بكراسة الشروط.

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