إمام عاشور ورضا سليم ضمن بعثة الأهلي المسافرة لمعسكر النمسا

سيخوض النادي الأهلي معسكره التدريبي استعدادا للموسم الجديد في النمسا، ومن المقرر أن يسافر الفريق الأحمر الإثنين المقبل، وأنهى خالد بيبو مدير الكرة بالنادي كافة ترتيبات الفريق بالنمسا.

ومن المقرر أن يسافر اللاعبين الشباب رفقة الفريق الأول لمعسكر النمسا بعد استدعائهم للتدريبات مؤخرا.

قائمة الأهلي المسافرة إلى النمسا

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومعتز محمد ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح وكريم فؤاد وأكرم توفيق ومحمود متولي

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خط الوسط: مروان عطية واليو ديانج وعمرو السولية وافشة وكوكا وفخري وكريم نيدفيد وحسين الشحات وكريستو ورأفت خليل وطاهر محمد طاهر واحمد عبد القادر وبيرسي تاو وإمام عاشور ورضا سليم

والهجوم: كهربا وصلاح محسن وزعلوك

الأهلي يقرر ضم محلل أداء

يدرس مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، العديد من السير الذاتية حاليًا بشأن اختيار محلل أداء جديد للمارد الأحمر.

ويرغب كولر في زيادة أعضاء بالجهاز الفني للأهلي خلال الموسم الجديد من بينهم محلل أداء عالمي خاصة مع البطولات العديدة التي يشارك بها المارد الأحمر.

وبات من المنتظر أن يكون اللقاء المرتقب بين الفريقين منتصف سبتمبر المقبل في السعودية وفقًا لما كشفته بعض المعلومات القادمة من السعودية.

تفاصيل مران الأهلي

وشهد مران الأهلي الأول مشاركة الوجوه الجديد المنضمة حديثًا إلى صفوف الفريق وهي إمام عاشور لاعب الزمالك الأسبق وميتلاند السابق بالإضافة إلى المغربي رضا سليم القادم من الجيش الملكي المغربي كما شارك لأول مرة كريم نيدفيد العائد من الإعارة بصفوف نادي فيوتشر.

كما تواجد في مران الأهلي للمرة الأولى أيضا الأرجنتيني كارلوس بيرينجيز المدرب العام الجديد بالأهلي والذي جاء باختيار مارسيل كولر لينضم إلى الجهاز الفني للأهلي استعدادا للموسم الجديد.

الأهلي يوجه الشكر لسفارة النمسا في القاهرة

ووجه النادي الأهلي الشكر لسفارة النمسا في القاهرة بعد تسهيل استخراج تأشيرات بعثة الأهلي إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وينطلق معسكر الأهلي في النمسا يوم 28 أغسطس الجاري ويستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل ويتخلله خوض مباراتين وديتين الأولى ستكون يوم 31 أغسطس والثانية ستكون يوم 5 سبتمبر المقبل.

النادي الأهلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليا وقاريا وذلك من أجل الحفاظ على نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.

وشهدت الأيام الماضية تعديلات على تشكيل الجهاز الفني للأهلي حيث تم توجيه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتعيين خالد بيبو بدلا منه.

وننشر في السطور التالية التشكيل النهائي للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي:

خالد بيبو: مدير الكرة

مارسيل كولر: مديرا فنيا

كارلوس بيرنجير: مدربا

هارالد جامبيرلي: مدربا

سامى قمصان: مدربا

ميشيل يانكون: مدرب حراس

أندريس أندويا: مخطط أحمال

ياسين ميكارى: محلل أداء