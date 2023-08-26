السبت 26 أغسطس 2023
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سياسة

سؤال برلماني بسبب الاعتداء على القاهرة التاريخية

تحرك برلماني جديد
تحرك برلماني جديد بشأن هدم المقابر، فيتو

تقدم النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة، بشأن الاعتداء على القاهرة التاريخية.

 

إزالة المقابر 

وقال النائب: يترقب بقلق ويأس وإحباط المصريون والمهتمون بالآثار في العالم فاجعة الحكومة بإزالة مجموعة من المواقع التي تتضمن نفائس التاريخ المصري ورفات شهوده وصناعه دونما اعتبار لقيمة تلك الأيقونات الذهبية التى بالقطع ليست محل تقدير حكومة عجزت أن تحفظ لمصر حاضرها فكيف لها أن تحفظ تاريخها؟

 

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وأشار النائب إلى أن الأمر يستوجب أن استخدم الأداة البرلمانية الوحيدة المتاحة في ظل فض دور الانعقاد الثالث، وهي السؤال البرلماني.

 

مطالب بوقف أعمال هدم المقابر

وطالب عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الآثار، بضرورة التوقف الفوري عن تلك الأعمال المعادية للشعب وتاريخه واستجلاء الدراسات التى أجريت لما تم ومن الذى وقع على تلك القرارات بالإزالة.


أزمة هدم الجبانات في منطقة السيدة عائشة والإمام الشافعي

يشار إلى أن النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، تقدمت اليوم أيضا بسؤال برلماني بشأن أزمة هدم الجبانات في منطقة السيدة عائشة والإمام الشافعي.

 

وقالت النائبة: القاهرة تعد واحدة من المدن التاريخية المتفردة، لذا تم إدراجها على قوائم منظمة اليونسكو كممتلك تراث عالمى عام 1979 اعترافًا من العالم بأهميتها الكبرى، وتأكيدًا على ضرورة الحفاظ المتكامل على نسيج المدينة التاريخى وما يمثله من قيم حضارية وثقافية وتراثية هامة تلعب دورًا بارزًا فى تأصيل الهوية وتعزيز الانتماء لدى جموع المصريين.

 

هدم أقيم مدافن جبانات القاهرة التاريخية

وأشارت عضو البرلمان، إلى أنها تقدمت بأكثر من طلب إحاطة سابقا بخصوص أزمة هدم الجبانات، قائلة: وتم وقف الهدم بالفعل لفترة، ولكن للأسف بدأ بالفعل مؤخرا هدم أقيم مدافن جبانات القاهرة التاريخية وعددها ٩٨ مدفنا لمحو حقبة من تطور العمارة الجنائزية في مصر والاستيلاء على القطع الثمينة التي تحتويها من تركيبات رخامية أو حجرية وشواهد فريدة تحمل أجمل نماذج الخط العربي وتقص تاريخ أعيان مصر.

 

وأكدت النائبة، أن عمليات الهدم تتم بالرغم من أن تقرير اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية طرحت مشروع بديل، وأفادت بأن مشروع المحاور في هذه المنطقة غير ذي جدوى ويوفر فقط دقيقتين في الوقت وطالبوا بوقف كل أعمال الهدم، متسائلة: لماذا الإصرار على هذا الدمار ولمصلحة من؟.

 

وقالت: حتى لو تم نقل رفات الشخصيات الهامة لمقبرة الخالدين، لماذا لا نترك المقابر القديمة في مكانها؟، مؤكدا أن هذه الأحواش لا تقل قيمة عن مقابر القدماء، وهي جزء من تراث إنساني لا يحق لأحد العبث به.

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وطالبت مها عبد الناصر، بالوقف الفوري لكل أعمال الهدم في المنطقة بالكامل ونشر تقرير الجنة ومحاسبة المسؤولين عن الذي حدث.

 

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