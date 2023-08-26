السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يفوز على بورنموث 2-0

توتنهام، فيتو
توتنهام، فيتو

الدوري الإنجليزي، حقق فريق  توتنهام الفوز على نظيره بورنموث بهدفين مقابل لاشئ في المباراة التي أقيمت على ملعب بورنموث ليحقق السبيرز الفوز الثاني على التوالي ويصل إلى 7 نقاط.

وجاءت أحداث المباراة على النحو التالي: 

أحداث المباراة 

وأحرز ماديسون لاعب توتنهام التسجيل لـ توتنهام فى الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، وسيطر السبيرز على مجريات الشوط الثاني حتى استطاع السويدي كولسوفيسكي من خطف الهدف الثاني لفريق توتنهام في الدقيقة 61 ليصل فريق السبيرز للمباراة الثالثة على التوالي دون هزيمة حيث حقق فوزين وتعادل ليصل إلى 7 نقاط.

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ويلعب توتنهام أمام بورنموث بتشكيل مكون من:

تشكيل توتنهام 

حراسة المرمى: فيكاريو

الدفاع:  أودوجي، فان دي فين، روميرو، بورو

الوسط:  سار، بيسوما، ماديسون

الهجوم:  سون، ريتشارليسون، كولوسيفسكي.

تشكيل بورنموث 

حراسة المرمى: نيتو.

الدفاع: ميلوس كيركيز، لويد كيلي، إليا زبارنى، ماكس أرونز.

الوسط: جو روثويل، ريان كريستس، جوستين كلويفرت، فيليب بيلينج، أنطوان سيمنيو.

الهجوم: دومينيك سولانكى.

توتنهام يفوز علي مانشستر يونايتد في الجولة الثانية 

حقق توتنهام فوزا هاما على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لاشئ  في المباراة التي أقيمت  في الجولة الثانية من البريميرليج على أرضية ملعب فريق توتنهام.

وصل الفريقان في العديد من الفرص لمرمى الآخر ولكن تألق الحراس كان شاهدا على الشوط الأول حيث زاد الكاميروني أونانا عن مرماه في العديد من الفرص أبرزها فرصة سون، وكذلك فرصة ريتشارلسون.

وتألق حارس توتنهام في فرصة راشفورد وكذلك برونو ليحسم التعادل السلبي الشوط الأول في شوط تألق حراس المرمي، ومع بداية الشوط الثاني ظهر السبيرز بشكل هجومي حتي تمكن سار من إحراز الهدف الاول في الدقيقة 49 وحاول الشياطين الحمر معادلة النتيجة لكن فيكاريو حارس توتنهام تألق امام العديد من الفرص.

وخطف مدافع توتنهام بن دايفيز الهدف الثاني لصالح السبيرز في الدقيقة 83 ليخطف الفوز الأول لفريقه في الدوري.

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