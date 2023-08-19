السبت 19 أغسطس 2023
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رياضة

راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

الدوري الإنجليزي، أعلن الهولندي إريك تين هاج مدير فني مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة توتنهام في قمة الجولة الثانية من البريميرليج المباراة التي تقام علي ملعب توتنهام.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد علي النحو التالي: 

تشكيل مانشستر يونايتد 

حراسة المرمي: اونانا 

خط الدفاع: بيساكا، مارتينيز، فاران، شو 

خط الوسط: كاسيميرو، ماونت، برونو 

خط الهجوم: انتوني، جارانتشو، راشفورد 

 

 

 

 

أرقام سلبية لتوتنهام ومانشستر يونايتد 

حقق توتنهام الانتصار في أول 5 مباريات خاضها على ملعبه في الدوري الموسم الماضي، ولكن حقق بعدها 7 انتصارات في المباريات الـ14 التالية، ولم يتعادل سوى في لقاء واحد كان أمام اليونايتد.

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وخسر توتنهام 8 من 10 مباريات خاضها في الدوري الموسم الماضي أمام الفرق التي انهت في المراكز الخمسة الأولى، ولم يحصد أي نقاط على ملعبه سوى أمام قطبي مانشستر، بالفوز على السيتي (1-0)، والتعادل أمام اليونايتد (2-2).

واستقبلت شباك توتنهام هدفين على الأقل في 21 مباراة من أصل 39 مباراة خاضها في البريميرليج منذ بداية الموسم الماضي، وهو ثاني أكثر فريق يتعرض لذلك خلف نوتنجهام فورست بـ22 مباراة.

ولم يخسر أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، في كل مبارياته الـ38 التي خاضها على ملعبه في الدوري رفقة سيلتك، وسجل الفريق معه 113 هدفًا في تلك اللقاءات.

حقق مانشستر يونايتد الانتصار في أول مباراة يخوضها خارج ملعبه في الدوري، مرة واحدة فقط في آخر 5 مواسم، بالفوز على برايتون (3-2) في عام 2020.

ويبحث يونايتد عن الفوز بأول مباراتين في الموسم للمرة الأولى منذ موسم (2017- 2018) تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وخسر الشياطين الحمر 8 مباريات في البريميرليج خارج ملعبه الموسم الماضي، وهو رقم قياسي للنادي.

ولم يجمع مانشستر يونايتد سوى نقطة واحدة من أصل 24 نقطة ممكنة، وذلك في المباريات التي خاضها خارج ملعبه الموسم الماضي أمام الفرق التي أنهت الدوري في المراكز التسعة الأولى، وكان ذلك بالتعادل (2-2) أمام السبيرز.

ويخشى مانشستر يونايتد خسارة المباراة الأولى في الدوري خارج ملعبه في موسمين متتاليين، وذلك للمرة الأولى منذ موسمي (1980- 1981) و(1981- 1982)، وذلك بعد خسارته أول مباراة خاضها خارج ملعبه الموسم الماضي أمام برينتفورد برباعية نظيفة.

ولم يحقق مانشستر يونايتد سوى انتصار واحد في آخر 9 مباريات خاضها في الدوري في لندن.

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مانشستر يونايتد توتنهام البريميرليج الدوري الانجليزي راشفورد

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