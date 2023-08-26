السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة نوتنجهام في البريميرليج

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

أعلن الهولندي تين هاج عن تشكيل فريقه مانشستريونايتد استعدادا لمواجهة نوتنجهام فورست في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وستنطلق المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، علي ملعب أولد ترافورد معقل فريق مان يونايتد. 

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد علي النحو التالي:

تشكيل مانشستر يونايتد 

حراسة المرمي: اونانا 

خط الدفاع: بيساكا، فاران، مارتينيز، دالوت 

خط الوسط: كاسيميرو، اريكسن، برونو فيرنانديز 

خط الهجوم: انتوني، راشفورد، مارسيال 

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جرينوود على أعتاب الرحيل عن مانشستر يونايتد 

وذكرت صحيفة "تايمز"، أن مانشستر يونايتد تلقى مكالمات من أندية في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط، أبرزها من إسطنبول باشاك شهير التركي.

وأفادت الصحيفة بأن نادي الاتفاق السعودي الذي يدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد، قد يقدم عرضا بقيمة 10 ملايين إسترليني لضم جرينوود، الذي ينال أيضا اهتمام مدرب روما جوزيه مورينيو.

ويواجه يونايتد صراعا مع الوقت للتخلص من جرينوود في غضون 10 أيام فقط.

ووجهت إلى جرينوود تهمة محاولة الاغتصاب والاعتداء والسيطرة والسلوك القسري، قبل أن تسقط النيابة العامة التهم عنه في فبراير الماضي.

بيان نادي مانشستر يونايتد 

وكتب مانشستر يونايتد في بيان: "أنهى مانشستر يونايتد تحقيقه الداخلي في الادعاءات الموجهة ضد ماسون جرينوود".

وأضاف: "بدأت عمليتنا في فبراير 2023، بعد إسقاط جميع التهم الموجهة إلى غرينوود، طوال الوقت أخذنا في الاعتبار رغبات وحقوق ومنظور الضحية المزعومة إلى جانب معايير النادي وقيمه، وسعينا إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والسياق، وقد تطلب ذلك منا المضي قدمًا بحساسية ورعاية للحصول على أدلة ليست في المجال العام، بما في ذلك من أولئك الذين لديهم معرفة مباشرة بالقضية".

وتابع: "بناءً على الأدلة المتوفرة لدينا، خلصنا إلى أن المواد المنشورة على الإنترنت لم تقدم صورة كاملة وأن جرينوود لم يرتكب الجرائم التي اتُهم بارتكابها في الأصل".

وأكمل: "ومع ذلك، وكما يقر جرينوود علنًا اليوم، فقد ارتكب أخطاء يتحمل مسؤوليتها".

وأتم البيان: "يدرك جميع المعنيين، بما في ذلك جرينوود، الصعوبات التي يواجهها في استئناف مسيرته المهنية في مانشستر يونايتد".

وختم: "لذلك تم الاتفاق بشكل متبادل على أنه سيكون من الأنسب له القيام بذلك بعيدًا عن أولد ترافورد، وسنعمل الآن مع جرينوود لتحقيق هذه النتيجة".

وتم إيقاف جرينوود مع حصوله على أجر كامل، نحو 75000 جنيه إسترليني في الأسبوع، منذ اعتقاله في يناير 2022.

ووجهت إليه، في أكتوبر الماضي، تهمة محاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وحددت المحاكمة في نوفمبر المقبل.

لكن الادعاء سحب القضية في فبراير.

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مانشستريونايتد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي ملعب أولد ترافورد تين هاج

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