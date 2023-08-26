رسميا، أهلي جدة يضم الإسباني فيجا من سيلتا فيجو

أعلن نادي أهلي جدة السعودي ضم الإسباني جابريل فيجا قادما من سيلتا فيجو الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن النادي السعودي ضم فيجا لمدة 3 سنوات لينضم لكتيبة الأهلي في الموسم الحالي.

وكان فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، كشف أن نادي أهلي جدة السعودي أكمل صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني جابرييل فيجا من صفوف سيلتا فيجو.

وكتب فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، عبر حسابه في موقع "تويتر": "لقد وقع جابرييل فيجا العقد للتو، وهو لاعب جديد في الأهلي السعودي، تمت الصفقة، أنا أؤكد".

وأضاف: "تم الانتهاء من الفحص الطبي، وتم توقيع المستندات فجرا، سيغادر فيجا سيلتا فيجو وينضم إلى الأهلي حيث يكملون خطوة ضخمة أخرى".

وأكد رومانو الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس": "جميع المستندات موقعة ومختومة، وقد اكتملت الصفقة في وقت متأخر من الليل".

مسيرة جابرييل فيجا

وتدرج فيجا، البالغ من العمر 21 عاما، في صفوف سيلتا فيجو قبل أن يصل للفريق الأول في 2022، حيث لعب له 54 مباراة سجل فيها 11 هدفًا وصنع 4.

ويرتبط فيجا بعقد مع سيلتا فيجو حتى 2026 لكنه سيغادر إلى الأهلي السعودي قبل 3 سنوات من نهاية العقد.

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وتقدر القيمة السوقية للنجم جابرييل فيجا بـ30 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

وحتى الآن تعاقد الأهلي مع ميريح ديميرال وفرانك كيسي وروجير إيبانيز دا سيلفا وآلان سانت ماكسيمين ورياض محرز وروبرتو فيرمينو.

وحقق الأهلي الفوز على الحزم والخليج والأخدود في أول ثلاث جولات في الدوري السعودي.

أهلي جدة يفوز على الأخدود

حقق فريق أهلي جدة الفوز على فريق الأخدود بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الملك عبد الله معقل فريق الأهلي.

ظلت التكتلات الدفاعية شعار فريق الأخدود في شوط المباراة الثاني حيث تصدوا لجميع هجمات فريق أهلي جدة حتى أحرز كيسي هدف قاتل في الدقيقة 96.