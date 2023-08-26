الأشخاص الغلط لـ فضل شاكر تتخطى حاجز المليون مشاهدة

يواصل الفنان فضل شاكر تحقيق أرقام مشاهدات كبيرة ونجاحات متتالية، من خلال ألبوم "بغيب بمزاجي"، والذي يضم 6 أغنيات جميعها باللهجة المصرية، محققة نجاحًا كبيرًا.

أولها الأغنية التي تحمل اسم الألبوم والتي حققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة، وأغنية "قال الحب قال" التي حققت 2 مليون مشاهدة، ليحصد العمل الثالث من الألبوم "الأشخاص الغلط" أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة من إطلاق العمل عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، واستطاعت تصدر الترند بمجموعة من المنصات الموسيقية وسط تفاعل كبير من محبيه.

Advertisements

أغنية الأشخاص الغلط للفنان فضل شاكر من كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، وإشراف عام إياد النقيب.

وتتميز كلمات الأغنية بصراحتها وتعبيرها عن تجارب الكثيرين في اختيار الشركاء الخاطئين في حياتهم، وعدم تعلمهم من أخطائهم واستمرارهم في اختيار الأشخاص الذين يؤثرون سلبًا على حياتهم وتجاهلهم الدروس المستفادة من الفشل وتكرار الأخطاء ذاتها أكثر من مرة.



ويحاول فريق العمل الخاص بالفنان فضل شاكر استكمال التحضيرات النهائية للأعمال الثلاث المتبقية من ألبوم “بغيب بمزاجي”، لطرحها خلال الفترة المقبلة تواليًا، حتى لا تكون هناك فوارق زمنية كبيرة بينهم، وسيتم الإعلان عنها قريبا، حيث يسعى فضل شاكر للتواجد بقوة خلال الفترة المقبلة وعدم الابتعاد عن جمهوره فترات طويلة مثلما كان يحدث في السنوات السابقة.