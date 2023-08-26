السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

رئيس المعصرة للصناعات الهندسية يستعرض آخر تطورات مشروعات الشركة

وزارة الانتاج، فيتو
وزارة الانتاج، فيتو

عقد المهندس عماد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع ٤٥ الحربي) اجتماعًا مع العاملين بالشركة، حيث أوضح أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين لإطلاعهم على أحدث المستجدات وإشراكهم في عملية صنع القرار ووضع مقترحات للتغلب على أي تحديات قد تطرأ على العملية الإنتاجية.

Advertisements

أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أنه تم خلال اللقاء إستعراض الموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها بواسطة الشركة (مصنع ٤٥ الحربي) وكذا المشروعات المستقبلية التي ستشارك في تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتم الاستماع إلى مطالب ومقترحات السادة العاملين بالشركة والتأكيد على الاهتمام بدراستها والرد عليها.

المشروعات القومية والتنموية

وتم على هامش اللقاء تكريم عدد من العاملين المتميزين بمختلف قطاعات الشركة وكذا تكريم العاملين الحاصلين على مراكز متقدمة ببطولات رياضية كما تم تكريم السادة العاملين المحالين إلى المعاش في شهر أغسطس الجاري عرفانًا وتقديرًا لهم لقيامهم بدورهم خلال مسيرتهم المهنية بالشركة على أكمل وجه.

وأكد المهندس عماد فوزي رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع ٤٥ الحربي) على تقديره لحرص العاملين بالشركة على تأدية عملهم بكفاءة وإخلاص، مطالبًا كافة العاملين ببذل المزيد من الجهد والحفاظ على روح العمل الجماعي الجاد للنهوض بالشركة وتحقيق أهدافها في زيادة الإنتاج والمساهمة في مختلف المشروعات القومية والتنموية التي يتم تنفيذها بالدولة.

وشدد على ضرورة الحرص لتنفيذ توجيهات السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالإلتزام بالمخططات الزمنية الموضوعة للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الموكلة إلى الشركة، مشجعًا العاملين على تقديم أفكار بحثية جديدة يمكن تنفيذها لتطوير الشركة وتعزيز العملية الإنتاجية بها.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المشروعات القوميه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي شركة المعصرة للصناعات الهندسية صناعات الهندسية للصناعات الهندسية

مواد متعلقة

وزير الإنتاج الحربي: شركة الاستشارات الهندسية حريصة على تنفيذ المشروعات التنموية

تحتكر نصف الإنتاج العالمي بحلول 2040، أكثر من 20 دولة تخطب ود "بريكس"

الأكثر قراءة

جمال شعبان: دواء معجزة للسكر يعالج هبوط عضلة القلب والفشل الكلوي

رد الزمالك النهائي على أنباء تقسيط غرامة كهربا

لاعب جديد يرحل عن الأهلي رسميًا خلال ساعات

الفيفا: وقف رئيس الاتحاد الإسباني بعد واقعة تقبيل لاعبة المنتخب

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم السبت 26-8-2023

أخبار الأهلي، قرار الخطيب وجديد مفاوضات سوزا وموعد السوبر الأفريقي

تقارير: محمد صلاح يتمسك بالانتقال إلى اتحاد جدة وليفربول يريد عرضا ضخما

Advertisements

منوعات

المزيد

خطوط بيضاء وملتوية، فرنسا تلجأ لحيلة جديدة لإجبار السائقين على خفض السرعة

فيديو لفتاة مصرية تتغنى بكرم السعودية وأمير من المملكة يدعو لها

مشهد مثير للحظة التهام عنكبوت لزبابة تفوقه في الحجم (فيديو)

موظف يربح ربع مليون دولار بعد يوم واحد من فقدان وظيفته التي عمل بها 20 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

الجنيه ينجح في تثبيت سعر الدينار الكويتي على مدار 48 ساعة في البنك المركزي

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

سعر الجنيه مقابل عملات دول بريكس

إزاي ترسل من واتساب فيديوهات عالية الدقة HD

المزيد

انفوجراف

مصاريف 16 كلية بجامعة الملك سلمان الدولية 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يحذر من السحرة والدجالين: بيستغلوا الأموال وينتهكوا الأعراض

محمد مهنا: الذنوب تظلم القلوب وحلها في المحاسبة والمتابعة

تفسير حلم الدعاء تحت المطر فى المنام وعلاقته بالدعاء المستجاب والخير الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية