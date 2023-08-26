رئيس المعصرة للصناعات الهندسية يستعرض آخر تطورات مشروعات الشركة

عقد المهندس عماد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع ٤٥ الحربي) اجتماعًا مع العاملين بالشركة، حيث أوضح أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين لإطلاعهم على أحدث المستجدات وإشراكهم في عملية صنع القرار ووضع مقترحات للتغلب على أي تحديات قد تطرأ على العملية الإنتاجية.

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أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أنه تم خلال اللقاء إستعراض الموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها بواسطة الشركة (مصنع ٤٥ الحربي) وكذا المشروعات المستقبلية التي ستشارك في تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتم الاستماع إلى مطالب ومقترحات السادة العاملين بالشركة والتأكيد على الاهتمام بدراستها والرد عليها.

المشروعات القومية والتنموية

وتم على هامش اللقاء تكريم عدد من العاملين المتميزين بمختلف قطاعات الشركة وكذا تكريم العاملين الحاصلين على مراكز متقدمة ببطولات رياضية كما تم تكريم السادة العاملين المحالين إلى المعاش في شهر أغسطس الجاري عرفانًا وتقديرًا لهم لقيامهم بدورهم خلال مسيرتهم المهنية بالشركة على أكمل وجه.

وأكد المهندس عماد فوزي رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع ٤٥ الحربي) على تقديره لحرص العاملين بالشركة على تأدية عملهم بكفاءة وإخلاص، مطالبًا كافة العاملين ببذل المزيد من الجهد والحفاظ على روح العمل الجماعي الجاد للنهوض بالشركة وتحقيق أهدافها في زيادة الإنتاج والمساهمة في مختلف المشروعات القومية والتنموية التي يتم تنفيذها بالدولة.

وشدد على ضرورة الحرص لتنفيذ توجيهات السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالإلتزام بالمخططات الزمنية الموضوعة للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الموكلة إلى الشركة، مشجعًا العاملين على تقديم أفكار بحثية جديدة يمكن تنفيذها لتطوير الشركة وتعزيز العملية الإنتاجية بها.