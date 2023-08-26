السبت 26 أغسطس 2023
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سياسة

عقوبة استيراد مفرقعات من الخارج في القانون

عقوبة استيراد مفرقعات
عقوبة استيراد مفرقعات من الخارج في القانون، فيتو

حدد قانون العقوبات كيفية المواجهة القانونية لحيازة أو استيراد أو صنع المفرقعات، وخاصة حال استخدامها في أي أغراض إرهابية أو لتخريب المنشآت العامة. 

ما هي المفرقعات في القانون ؟ 

المفرقعات هي متفجرات صغيرة الحجم وتختلف عن الألعاب النارية في الغاية منها، فالألعاب النارية متفجرات تحدث أضواء ملونة في حين أن المفرقعات تحدث أصواتا ولا تحدث أضواء ملحوظة.

حيازة مفرقعات من أجل التخريب

ينص القانون على توقيع عقوبة بالسجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

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ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، سواء أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.

عقوبة حيازة مواد في حكم المفرقعات 

ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضى والمبانى والمنشآت المستخدمة فى الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

ويعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٨٧ أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

ويعاقب أيضا بالسجن المشدد كل من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

واستثناء من أحكام المادة ١٧ لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها فى المادة ١٠٢.

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صنع المفرقعات مفرقعات تخريب المنشآت العامة المنشآت العامة السجن المؤبد

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