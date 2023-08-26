السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

عقوبة سرقة المنازل في الليل، تعرف عليها

عقوبة سرقة المنازل
عقوبة سرقة المنازل في الليل، فيتو

نص القانون على عقوبات مشددة ضد من يقوم بفعل السرقة في الليل ولاسيما لو كانت بواسطة أكثر من شخص وباستخدام الأسلحة. 

وشدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020 على أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم، لهذا تصل بعض العقوبات فيها إلى السجن المؤبد.

أسباب تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم السرقة

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

Advertisements

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا  أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

هكذا يفرق القانون بين جرائم السرقة  

يفرق القانون بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ يعاقب بعضها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما “الجنح” فهي للجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).

عن قانون العقوبات

قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب على الأفعال التي تنال من المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية القانونية،و هي قواعد معينة وُضِعت لسلوك الأفراد، بحيث يترتب على أي مخالفة لهذه القواعد جزاءً قانونيا، يتمثل في العقوبة.

ويتضمن قانون العقوبات القواعد التي تأمر وتنهي، والأثر القانوني المترتب على مخالفة هذه القواعد، بمعنى أن قانون العقوبات يتضمن الأفعال التي تعتبر جرائم، وكذلك العقوبات المقررة لها كأثر قانوني لارتكاب هذه الجرائم.

ويعتبر كل من هذين الشقين مكملا للآخر، فلا جريمة بلا عقوبة، ولاعقوبة بغير جريمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السرقة الليل الأسلحة قانون العقوبات جرائم السرقة مرتكبي جرائم السرقة

الأكثر قراءة

سبب كارثي يمنع إقالة الجهاز الإداري لفريق الكرة بالزمالك، اعرف التفاصيل

جمال شعبان: دواء معجزة للسكر يعالج هبوط عضلة القلب والفشل الكلوي

القبض على حرامي الحنفيات من داخل مسجد بالإسكندرية

اغتيال أم حادث تحطم عابر؟ مضيفة طائرة قائد فاجنر تكشف اللغز

الصحة تفجر مفاجأة عن بروتوكول علاج كورونا المنتشر على السوشيال ميديا

تعرف على تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2023

سيدة تنهي حياة زوجها المسن بالفياجرا، المتهمة: ارتديت ملابس نوم لخداع الأمن

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن، تعرف على أسعار المعدن الأصفر

Advertisements

منوعات

المزيد

ظهور طائر نادر لأول مرة منذ 18 عاما

كوب شاي يتسبب في وفاة 9 أشخاص، ما القصة ؟

خطوط بيضاء وملتوية، فرنسا تلجأ لحيلة جديدة لإجبار السائقين على خفض السرعة

فيديو لفتاة مصرية تتغنى بكرم السعودية وأمير من المملكة يدعو لها

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 26-8-2023 في السوق المحلي

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم السبت 26 أغسطس 2023

الجنيه ينجح في تثبيت سعر الدينار الكويتي على مدار 48 ساعة في البنك المركزي

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

أندريه تروشيف.. ماكينة القتال يقود ميليشيا فاجنر بعد بريجوجين (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: السماحة من أعظم الأخلاق التي حث عليها الإسلام

أمين الفتوى يحذر من السحرة والدجالين: بيستغلوا الأموال وينتهكوا الأعراض

محمد مهنا: الذنوب تظلم القلوب وحلها في المحاسبة والمتابعة

المزيد
الجريدة الرسمية