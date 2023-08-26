خطوة جديدة لـ دينا الرفاعي لإقامة كأس السوبر النسائي

الكرة النسائية ، تسعى دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة مع مجلس إدارة الجبلاية، في إمكانية إذاعة مباراة السوبر المصري النسائي الذي يقام لأول مرة عبر إحدى القنوات الفضائية.

وترغب دينا الرفاعي في انتشار لعبة كرة القدم النسائية لتذاع على إحدى القنوات الفضائية خاصة وأن السوبر النسائي بين بطل الدوري والكأس يقام لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

وتقرر أن تلعب مباراة السوبر بين فريقي وادي دجلة وتوت عنخ آمون، أول أيام شهر أكتوبر المقبل.

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وأعلنت دينا الرفاعي خلال الساعات القليلة الماضية، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" عن موعد المباراة بطولة جديدة" كأس السوبر المصري لكرة القدم النسائية لأول مرة في التاريخ، بطل دوري الكرة النسائية يواجه بطل الكأس.. يوم 1 أكتوبر القادم.

فاز فريق وادي دجلة لكرة القدم النسائية على الجمعية النسائية التونسية بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الإسكندرية ببطولة شمال أفريقيا.

يأتي وادي دجلة في المركز الأول برصيد ثلاث نقاط، ثم يأتي من خلفه فريق سبورتنج كازبلانكا في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، ولكن بفارق الأهداف عن الفريق المصري.

ويحتل فريقا آفاق غليزان الجزائري المركز الثالث دون رصيد، والجمعية النسائية التونسى المركز الرابع دون رصيد.

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وحقق فريق وادي دجلة الفوز على فريق الجمعية النسائية بسوسة التونسي بنتيجة 5-3، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الإسكندرية مساء اليوم الخميس.

وأحرز فريق وادي دجلة 5 أهداف في الشوط الأول من المباراة، عن طريق الكاميرونية موسى زورياتوا 3 أهداف، ونهى الصلح هدف وجيهان الصلح هدف.

وشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والأستاذ عبد الحكيم الشلماني، رئيس اتحاد شمال أفريقيا، وعامر حسين ودكتورة دينا الرفاعي عضوا مجلس إدارة الاتحاد ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ومحمود الهمامي المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا، افتتاح تصفيات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري للسيدات لكرة القدم، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري.

ويشارك في البطولة 4 فرق وهي: نادي وادي دجلة "ممثل مصر"، الجمعية النسائية بسوسة "ممثل تونس"، افاق جليزان "ممثل الجزائر"، سبورتينج كازابلانكا "ممثل المغرب".

وأقيمت المباراة الافتتاحية بين فريقي آفاق جليزان وسبورتينج كازابلانكا، والتي انتهت بفوز الفريق المغربي بنتيجة 4-3 في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

ووصل جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وعبد الحكيم الشلماني، رئيس اتحاد شمال افريقيا، ومحمود الهمامي المدير التنفيذي لاتحاد شمال افريقيا، ورضا كريم نائب المدير التنفيذي، والدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، للإسكندرية لحضور دورة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، والمؤهلة لبطولة أفريقيا للأندية النسائية والتي تقام بمدينة الإسكندرية في البطولة التي تقام في الفترة من 24 حتى 30 أغسطس الجاري.

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وتستضيف الإسكندرية أندية وادي دجلة (مصر)، آفاق غليزان (الجزائر)، سبورتنج كازابلانكا (المغرب)، الجامعة النسائية بسوسة (تونس).

طاقم تحكيم نسائي مصري

وأعلنت اللجنة المنظمة لدورة شمال إفريقيا لكرة القدم النسائية عن تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة شاهندة المغربي لإدارة مباراة الافتتاح والتي تجمع بين سبورتنج كازابلانكا وآفاق غليزان المقررة.



وأدارت اللقاء المحكمة المصرية شاهندة المغربي ويعأونها يارا عاطف وجمالات شبل واسما تشوشاني من تونس.

الاجتماع الفني لتصفيات دوري أبطال أفريقيا لمنطقة شمال أفريقيا

تصفيات شمال أفريقيا للسيدات

وتؤهل تصفيات شمال أفريقيا للسيدات للنسخة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا للسيدات، في كوت ديفوار في الفترة من 5 نوفمبر حتى 19 نوفمبر.

ويشارك في تصفيات شمال أفريقيا 4 فرق، منهم وادي دجلة من مصر، وهذه الفرق هي:

وادي دجلة من مصر.

آفاق غليزان من الجزائر.

سبورتينغ الدار البيضاء من المغرب.

الجمعية النسائية بسوسة من تونس.

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