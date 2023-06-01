الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

قائد الحرس الثوري الإيراني يؤكد انهزام أمريكا في الشرق الأوسط

الحرس الثورى الإيرانى،
الحرس الثورى الإيرانى، فيتو

أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، أن أمريكا انهزمت في منطقة الشرق الأوسط بطريقة مذلة، ولن يكون لها مكان فيها من الآن فصاعدا.

الدفاع المقدس

وقال في كلمة له خلال المؤتمر الوطني لإحياء ذكرى "ألفي شهيد" من مدينة سبزوارم، الذين قتلوا في فترة "الدفاع المقدس" (1980 -1988)، إن "الشهداء أفشلوا مخططات الأعداء الشريرة، ولا يمكن لأي قوة أن تقف ضدنا، وهذا بفضل دماء الشهداء لأنهم جلبوا لنا الأمن والهدوء"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

Advertisements

رؤوس الأبرياء

ولفت إلى أن "الأعداء صبوا نيرانهم على رؤوس الأبرياء في المدن العراقية والسورية، وقتلوا الأطفال لأنهم لا يريدون للمسلمين العزة".
وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، صرح الشهر الماضي، أن "الأمريكيين غادروا المنطقة بشكل واسع واضطروا إلى استبعاد المنطقة من أولوياتهم السياسية".
وأوضح أن "إيران اتخذت علاقاتها مع جيرانها ظروفا مناسبة أكثر"، مؤكدا أنه "لا توجد أخبار عن العزلة السياسية التي خطط لها الأعداء لإيران".

النظام الأمريكي

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قال إن النظام الأمريكي هو عراب تنظيم داعش.
ونشر كنعاني تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، أوضح من خلالها أن تصريحات روبرت كينيدي، المرشح الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية للعام 2024، بأن "نحن أنشأنا داعش" هو إعادة تأكيد لحقيقة أن النظام الأمريكي هو الأب الروحي للتنظيم الإرهابي.
 

سي.إن.إن: تسجيل صوتي يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية عن إيران

أمريكا تعلن اللجوء للخيار العسكرى حال امتلاك إيران سلاح نووي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إيران الحرس الثوري الإيراني أمريكا

مواد متعلقة

سي.إن.إن: تسجيل صوتي يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية عن إيران

أمريكا تعلن اللجوء للخيار العسكرى حال امتلاك إيران سلاح نووي

إيران تعلن حل قضيتي خلاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران كلمة السر، سيناريوهات المواجهة المستقبلية بين أمريكا ودول الأوبك بسبب إنتاج النفط

الأكثر قراءة

متاح الآن مجانا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات

الأسعار الجديدة لحديد عز خلال شهر يونيو

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 14 محافظة

أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

سقوط لوحة إعلانية على كوبري أكتوبر (صور)

سقوط لوحات إعلانية أعلى محور يوليو

Advertisements

منوعات

المزيد

الأمير وليام وزوجته كيت يصلان الأردن للمشاركة في حفل زفاف ولي العهد

الأردن تصمم ختم دخول خاص للقادمين لزفاف ولي العهد (صورة)

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

سر الكائنات الفضائية يحير علماء ناسا: لا يوجد دليل ولا نستبعد وجودها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار اللحوم في الأسواق، 380 جنيهًا أعلى سعر للكندوز اليوم الخميس 1-6-2023

تنمية المشروعات يدعم المنظومة البيئية فنيا وماليا

ارتفاع أسعار البيض وتراجع الدواجن اليوم في الأسواق

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 1-6-2023

المزيد

انفوجراف

مناورة عدوانية بالمقاتلات تشعل أزمة بين الصين وأمريكا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخاتم الفضة في المنام وعلاقته بالحصول على أموال كثيرة

تفسير رؤية الحديد في المنام وعلاقته بالقوة والعزة واستقرار الأسرة

علي جمعة: مفاتيح الجنة مع النبي والصلاة عليه تنجي من الطامة

المزيد
الجريدة الرسمية