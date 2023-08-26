السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

رئيس الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد لكنيسة نواي بالمنيا

رئيس الإنجيلية
رئيس الإنجيلية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، خلال جولته الرعوية بمحافظة المنيا، في رسامة عدد من الشيوخ والشمامسة الجدد للكنيسة الإنجيلية بنواي، وذلك بحضور القس رأفت ناجي، رئيس مجمع ملوي لسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ الدكتور ناجي حلمي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ رضا البطل، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس عيسى رزق، راعي الكنيسة الإنجيلية بنواي، والقس بيوح عازر، راعي الكنيسة الإنجيلية بنزلة حرز، والقس جرجس شفا الله، راعي الكنيسة الإنجيلية بهور، والقس ميلاد ثروت، راعي الكنيسة الإنجيلية بكودية النصارى، والشيخ عدراوي، رئيس لجنة الشيوخ بمجمع ملوي، والشيخ أسامة فضيل، شيخ الكنيسة الإنجيلية بنواي، وحضور شعبي وجماهيري ومشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

Advertisements

وهنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، جميع المرتسمين الجدد من الشيوخ والشمامسة،  معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركته احتفالات كنيسة نواي وشعبها، كما رحب رئيس الإنجيلية بجميع المسلمين المشاركين في الاحتفال وقال: "نعتز ببلادنا وبهذا المشهد المصري العظيم، ونرحب من القلب بجميع الأحباء المسلمين المشاركين معنا اليوم في احتفالنا بكنيسة نواي".

الخادم الأمين هو من يضيف للخدمة

وأضاف رئيس الإنجيلية خلال خطاب الحفل: "الله هو الذي يعطي المعنى في حياتنا، الخادم الأمين والصادق هو من يضيف إلى الخدمة، لأننا نحن من نضيف القيمة إلى الأشياء، وعلينا يا أحبائي أن نتذكر دائمًا بأن الخطية تؤسس على نصف الحقيقة ودائمًا تكون محاطة بالأكاذيب".

رئيس الإنجيلية يهنئ المستشار محمد شوقي بمناسبة تعيينه نائبًا عامًّا

وأرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى سيادة المستشار محمد شوقي عياد، بمناسبة تعيينه نائبًا عامًّا اعتبارًا من ١٩ سبتمبر.

وجاء في نص البرقية «بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أتقدم بخالص التهانى القلبية بتعيين سيادتكم نائبًا عامًّا لجمهورية مصر العربية، وبهذه الثقة الكبيرة، وهو ما يعكس قدراتكم على الحفاظ على قيمة العدالة والمساواة، متمنيًا لمصرنا العزيزة الازدهار ودوام التقدم».

وعبر رئيس الإنجيلية عن تقديره الكبير لسيادة المستشار حمادة الصاوي، وعلى دوره الوطني ومجهوداته المخلصة التي ساهمت في بناء منظومة العدالة والمساواة والارتقاء بمكانة القضاء المصري أمام العالم.

كما أرسل رئيس الإنجيلية برقية مشابهة لسيادة المستشار تامر عبدالحميد فرجاني، بمناسبة تعيينه قائمًا بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد أعلن عن إصدار الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٥٨ بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عامًّا اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس الإنجيلية لكنيسة نواي القس أندريه زكي المنيا القس رأفت ناجي الطائفة الإنجيلية

الأكثر قراءة

رد الزمالك النهائي على أنباء تقسيط غرامة كهربا

لاعب جديد يرحل عن الأهلي رسميًا خلال ساعات

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

فيديو لفتاة مصرية تتغنى بكرم السعودية وأمير من المملكة يدعو لها

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم السبت 26-8-2023

تقارير: محمد صلاح يتمسك بالانتقال إلى اتحاد جدة وليفربول يريد عرضا ضخما

معاقبة نجمة منتخب إسبانيا بعد قبلة رئيس الاتحاد

منافسة شرسة لشراء حصة بالشرقية للدخان، وإبراهيم الإمبابي: نطالب الحكومة بالشفافية لضبط جنون الأسعار

Advertisements

منوعات

المزيد

مشهد مثير للحظة التهام عنكبوت لزبابة تفوقه في الحجم (فيديو)

موظف يربح ربع مليون دولار بعد يوم واحد من فقدان وظيفته التي عمل بها 20 عاما

التغير المناخي كارثة تهدد البطريق في القطب الجنوبي

وقعت عليه القرعة، عضو في جماعة دينية بالعراق يحاول التخلص من حياته قربانا للإمام علي

المزيد

خدمات

المزيد

على مدار 48 ساعة، استقرار سعر اليورو في البنك المركزي

وزارة المالية تستكمل صرف المرتبات اليوم وتكشف مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26-8-2023

المزيد

انفوجراف

10 منح مقدمة من جامعة بدر لتخفيض المصروفات الدراسية بنسبة تصل إلى 90% (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد مهنا: الذنوب تظلم القلوب وحلها في المحاسبة والمتابعة

تفسير حلم الدعاء تحت المطر فى المنام وعلاقته بالدعاء المستجاب والخير الكثير

الإفتاء توضح مفهوم الحداد للزوجة ومدته

المزيد
الجريدة الرسمية