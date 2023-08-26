التموين تدرس إنشاء سوق جملة متكامل بالأقصر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حاليًا دراسة إنشاء سوق جملة متكامل بمحافظة الأقصر للمساهمة في القضاء على عشوائية الأسواق.



أسواق الجملة

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إنه يتم البحث عن أفضل الأماكن الخاصة بإنشاء أسواق الجملة ونصف الجملة في جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الوزير وجود توجيهات من القيادة السياسية للقضاء على عشوائية الأسواق وتحويلها من أسواق غير منتظمة إلى أسواق منظمة وأكثر انضباطا.

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وأضاف وزير التموين أنه يتم إنشاء أول سوق جملة بمحافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان والذي يعد الأول من نوعه يتم تنفيذه علي مستوي الجمهورية.

السوق الحضاري بالأقصر

من جانبه، قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن السوق الحضاري والمتوقع إقامته بالتنسيق مع المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، يساهم في ضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة و القضاء على حلقات التداول بجانب الحفاظ علي المظهر الحضاري.

وأوضح صلاح خلال جولة تفقدية على المنافذ التموينية في الأقصر، أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة تبلغ 380 ألف بطاقة يستفيد منها نحو مليون مواطن يمثلون مايقرب من 76٪ من سكان المحافظة.

وأشار إلى أن المحافظة لديها 475 تاجرا تموينيا و180 فرع جمعيتي 45 منهم بقري حياة كريمة، ويجري حاليًا إجراء المعاينة لـ 8 آخرين تمهيدًا لافتتاحهم قريبًا.



المخزون الإستراتيجي من السلع

وأوضح أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بالمحافظة يكفي 5 أشهر، حيث يتم ضخ نحو 4 آلاف طن من كافة الأصناف الأساسية شهريًا، لافتا إلي أنه يتم توفير نحو 1000 طن سكر و300 طن زيت و300 طن لكل من المكرونة والأرز بالمنافذ التموينية بجانب سلع أخرى.

وأشار إلى أن الشركة المصرية لتجارة الجملة لديها 8 أفرع بالمحافظة و14 مجمعا استهلاكيا بالإضافة إلى 3 سلاسل تجارية تابعين للقطاع الخاص بجانب 296 ثلاجة لحوم.

ولفت صلاح إلى أن محافظة الأقصر بها 5 سيارات سلعية متنقلة تابعين لمشروع " عربيتي " 4 منهم حمولة 5 أطنان وسيارة واحدة حمولة 1.5 طن لصرف السلع التموينية، موضحا أنه يتم الدفع بالسيارات المتنقلة ذات الحمولة الكبيرة للمناطق ذات الكثافة السكانية والتي لا يوجد بها منافذ صرف سلع غذائية واستهلاكية.

وأوضح صلاح أن المخازن الاستراتيجية سعتها الاستيعابية تصل لنحو 20 ألف طن من السلع الغذائية، مؤكدًا أن توافر المخزونات الإستراتيجية يساهم في زيادة معدلات ضخ السلع بالمنافذ.



حملات رقابية على الأسواق

وأكد صلاح تواصل الجهود الرقابية لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ورفع الأسعار، حيث يتم إطلاق 10 حملات يوميًا بكافة ارجاء المحافظة، كاشفًا عن ضبط 50 ألف عبوة سجائر بقصد حجبها عن المستهلكين وتداولها في السوق السوداء خلال الفترة الماضية.



من جهته، قال عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين بالأقصر، أن جهود المديرية خلال شهري يوليو وأغسطس 2023 أسفرت عن ضبط 320 طنا من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وبدون فواتير، بالإضافة إلي دقيق وسلع مدعمة كانت معدة للبيع في السوق السوداء.

وأشار إلى أن مديرية التموين بالأقصر تشارك مع جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء بفحص الشكاوي لحلها والمتابعة الدورية علي كافة الأنشطة الغذائية وغير الغذائية.

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