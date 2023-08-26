النصر السعودي يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة وبديله جريزمان
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن نادي النصر السعودي مهتم جدًا بالتعاقد مع الجناح الدولي البرازيلي رافينيا من برشلونة في السوق الصيفي الحالي.
وأكدت الصحيفة، أن النصر مهتم جدًا بالحصول على خدمات رافينيا، على الرغم من عدم وجود عرض رسمي حتى الآن من الفريق السعودي الذي يضم، كريستيانو رونالدو، ومارسيلو بروزوفيتش، وساديو ماني، وإيمريك لابورت.
وأوضحت أن الاتصالات الأولية قد تمت بالفعل، علمًا بأنه تردد، قبل أسابيع، عن اهتمام الهلال السعودي بالتعاقد مع رافينيا البالغ من العمر 26 عامًا.
وسبق أن قال رافينيا إنه لا شيء سيجعله يتخلى عن حلمه بالنجاح في برشلونة، لكن "سبورت" قالت: "سنرى إذا كان اهتمام النصر السعودي سيعدل خطط اللاعب البرازيلي".
وسيغيب رافينيا عن مباراة برشلونة أمام فياريال، غدًا الأحد، في الجولة الثالثة من الليجا، للإيقاف بعد طرده أمام خيتافي في الجولة الأولى، حيث غاب أمام قادش في الجولة الثانية.
وذكرت "سبورت" أن النصر مهتم أيضًا بالمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد.
ويفكر النصر الذي يدربه البرتغالي لويس كاسترو في التعاقد مع رافينيا أو جريزمان ليحل مكان المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي تحوم الشكوك حول مستقبله.
وذكرت الصحيفة: "من الصعب على أي من اللاعبين (رافينيا وجريزمان) مغادرة أوروبا على المدى القصير، ولكن إذا تعلمنا أي شيء، في الأشهر الأخيرة، فهو أنه لا يمكن استبعاد أي سيناريو".
وسبق أن باع برشلونة لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي إلى الأهلي السعودي مقابل 12 مليون يورو.
وانضم رافينيا لصفوف برشلونة، الصيف الماضي، قادمًا من ليدز يونايتد، ويرتبط بعقد مع الفريق حتى 2027.
وشارك رافينيا في 50 مباراة مع برشلونة في أول موسم، سجل فيها 10 أهداف، وصنع 12.
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