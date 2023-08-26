ضبط 15 طن جبس زراعى و3 أطنان ملح طعام مجهول المصدر بالبحيرة (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية.

Advertisements

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو



أسفرت تم ضبط 140 عبوة مياة غازية وعصائر منتهية الصلاحية و300 شيكارة جبس زراعى باجمالى 15 طن مجهولة المصدر و60 شيكارة ملح طعام باجمالى 3 طن مجهول المصدر وثلاجة حفظ مواد غذائية لعدم الإمساك بسجل حركة معتمد بمركزى حوش عيسي وأبو المطامير.



بالاضافة إلى ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبز بلدى تصرف فى11 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و5 مخابز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن و3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور وعدم نظافه أدوات العجين بالمخبز.

وبحملة مماثلة بمركز شبراخيت تم ضبط مخبز بلدى مدعم قام بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 22 جرام فى الرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر وضبط 259 بطاقة تموينية ذكية بمخبز بلدى مدعم قام صاحبه بتجميعها لعمل عمليات ضرب وهميه لتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تم ضبط 3 مخابز بلدية لتصرفهم فى 67 شيكارة دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه و5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و4 مخابز لانتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و7 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وكذا وزن وقطر وسعر الرغيف المنتج ولعدم وجود سجل زيارات المخبز، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو



ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

