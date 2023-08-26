تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات على الميراث في البحيرة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة البحيرة حبس شاب أقدم على قتل شقيقه الأكبر لخلافات بينهما على تقسيم الإرث فى البحيرة، وذلك ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.
وكان قسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة تلقى إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح طعنى نافذ بالبطن وتوفى عقب وصوله").
وبالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيق المتوفى وسؤاله أفاد بحدوث مشاجرة بين المتوفى وشقيقهما الأصغر "مقيم ذات العنوان" لوجود خلافات قام على إثرها بالتعدى على شقيقه المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابته التى أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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