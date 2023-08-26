السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

بني سويف تبحث خطة تطوير منظومة النظافة

بني سويف تبحث خطة
بني سويف تبحث خطة تطوير منظومة النظافة

 في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد اليوم اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد اجتماعًا لمتابعة الحالة العامة لمعدات الحملة الميكانيكية ومنظومة النظافة، وذلك بحضور المهندسة نيرمين إميل مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة ونواب رؤساء الوحدات المحلية "المشرفين على منظومة النظافة" ومديري الحملات الميكانيكية بمراكز ومدن المحافظة.

 

وخلال الاجتماع، ناقش السكرتير العام المساعد الوضع الحالي لمعدات الحملات الميكانيكية، فيما يتعلق بأعدادها واستخداماتها وموقفها من أعمال الصيانة والإصلاح خاصة مع اقتراب موسم الدراسة.

Advertisements

 

وأكد على توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بالمراجعة الدورية لأعمال صيانة المعدات باختلاف أنواعها من لوادر وسيارات شفط وجليدرات وحفار وسيارات مياه وسيارات نقل ونصف نقل، ومكنسيات وغيرها من المعدات، فضلًا عن جاهزية العنصر البشري من السائقين والقائمين على تشغيل وصيانة تلك المعدات.

 

تجدر الإشارة إلى أنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ في هذا الملف قام السكرتير العام المساعد خلال الأسبوع الماضي بزيارات متكررة  شملت جميع مراكز المحافظة، تفقد خلالها أقسام الحملات الميكانيكية والمعدات على أرض الواقع وتم التوجيه بتلافي مجموعة من الملاحظات التي تم رصدها أثناء تلك الزيارات.

ناقشوا الرسالة بصورته، منح درجة الماجستير لباحث متوفى بجامعة بني سويف

تحصين 103 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف

مواد متعلقة

رئيس جامعة بني سويف معلقًا على منح ماجستير لمتوفى: رحل بعد الانتهاء منها

مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادث انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي في بني سويف

ناقشوا الرسالة بصورته، منح درجة الماجستير لباحث متوفى بجامعة بني سويف

محافظ بني سويف يتابع سير أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تحصين 103 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

إزالة تعديات بناء مخالف بقرى مركز سمسطا ببني سويف

خوارزميات الذكاء الاصطناعي في مشروع تخرج لطلاب علوم الفضاء ببني سويف

نائب محافظ بني سويف يفتتح معرض كساء لخدمة 2000 أسرة من الأولى بالرعاية

الأكثر قراءة

رد الزمالك النهائي على أنباء تقسيط غرامة كهربا

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم السبت 26-8-2023

لاعب جديد يرحل عن الأهلي رسميًا خلال ساعات

زلزال جديد يضرب دولة عربية

خليفة قائد فاجنر المحتمل، أندريه تروشيف ماكينة موت بلا رحمة

بسبب أغنية أنت معفنة، إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق

تفاصيل جديدة في تعثر مفاوضات الأهلي وسوزا

Advertisements

منوعات

المزيد

مشهد مثير للحظة التهام عنكبوت لزبابة تفوقه في الحجم (فيديو)

موظف يربح ربع مليون دولار بعد يوم واحد من فقدان وظيفته التي عمل بها 20 عاما

التغير المناخي كارثة تهدد البطريق في القطب الجنوبي

وقعت عليه القرعة، عضو في جماعة دينية بالعراق يحاول التخلص من حياته قربانا للإمام علي

المزيد

خدمات

المزيد

وزارة المالية تستكمل صرف المرتبات اليوم وتكشف مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26-8-2023

أسعار الفاكهة اليوم، 20 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الجوافة في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

10 منح مقدمة من جامعة بدر لتخفيض المصروفات الدراسية بنسبة تصل إلى 90% (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح مفهوم الحداد للزوجة ومدته

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب، مضمون ومجرب

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية