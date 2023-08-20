الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

الأهلي يبلغ كولر تطورات أزمة موعد السوبر الإفريقي

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للأهلي، فيتو

الأهلى، قال مصدر داخل الأهلي إنه تم إبلاغ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتطورات أزمة موعد مباراة السوبر الإفريقي الذي لم يحدد بعد أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وأضاف المصدر، الأهلي تحدث مع كولر في إمكانية تأجيل المباراة وعدم إقامتها في سبتمبر المقبل كما كان يتردد أنه ستقام في هذا الموعد وأن الأمر بات غير محسوم. 

وأوضح أن المباراة قد لا تقام في سبتمبر وقد يتم ترحيلها إلى موعد آخر ولكن ليس الشهر القادم. 

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ويعود كولر إلى القاهرة يوم الأربعاء القادم استعدادا لقيادة تدريبات الفريق في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد والتي تبدأ يوم 24 أغسطس الجاري حيث يطير الأهلي إلى النمسا يوم ٢٨ أغسطس لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد والذي يستمر حتى يوم ٦ سبتمبر القادم. 

وغادر خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مؤخرا إلى النمسا بغية الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى النمسا. 

يذكر أن وجه الشكر مؤخرا إلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وقام بإسناد المهمة إلى خالد بيبو. 

ملعب مختار التتش 

في سياق آخر تسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا شاملا عن الإصلاحات التي شهدها ملعب التتش خلال فترة الإجازة الموسمية التي حصل عليها فريق الكرة بعد انتهاء الموسم.

وكان كولر قد طلب إجراء بعض التعديلات وأيضا الإصلاحات الخاصة بملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للموسم الجديد وشهدت الساعات الماضية حصول المدرب السويسري علي تقرير شامل عن أعمال التطوير التي شهدها الملعب وأرضيته.

عروض أليو ديانج

وقال مصدر داخل الأهلي إن النادي لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية لرحيل المالي أليو ديانج لاعب الفريق كما ذكرت بعض التقارير.

وأضاف:الأهلي لن يتعامل سوى مع العروض الرسمية وما تردد بشأن اقتراب وصول عرض خارجي لطلب شراء اللاعب يبقى أمر غير مطروح للدراسة طالما لم يتم.

وأوضح: هناك انفتاح على رحيل أليو ديانج للخارج ولكن بشرط تحقيق مكسب مالي وتسويقي لا يمكن رفضه.

كما طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تقرير دوري عن تطورات أزمة المهاجم الأجنبي الجديد الذي لم يحسم الأهلي حتى الآن التعاقد معه لتلبية احتياجات الجهاز الفني.

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