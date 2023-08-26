عرض جثة شاب عثر عليه غارقا بالعياط على الطب الشرعي

أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة شاب عثر عليها غارقة فى نهر النيل بمنطقة العياط على الطب الشرعي، لإعداد تقرير للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب غرق فى نهر النيل أمام قرية كفر الرفاعي بدائرة مركز شرطة العياط.



وبالانتقال والفحص قامت قوات الإنقاذ النهري بانتشال الجثة ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العياط المركزي، ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات عن الواقعة وظروفها وملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية.

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شاب ينهي حياته في كرداسة بطلق ناري

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه بطلقة نارية في رأسه داخل منزله في كرداسة.

وكشفت التحقيقات، أن الشاب أنهى حياته بطلقة نارية في الرأس، لمروره بأزمة نفسية، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية.

واستدعت النيابة أسرة الشاب للاستماع لأقوالها، وقالت أسرته خلال التحقيقات، إن الشاب جمال كان يعاني من أزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، ولم نتوقع أنه سيقوم بإنهاء حياته بتلك الطريقة.

واستكملت: سمعنا صوت طلقات نيران، وفوجئنا به أنهى حياته (بطبنجة) بطلقة في رأسه، أدت إلى وفاته في الحال، ولم يتهموا أحد في ذلك.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفى داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب مصاب بطلق ناري.

بعمل التحريات تبين أن الشاب أنهى حياته بطلق ناري ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.