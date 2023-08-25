الأمم المتحدة: الحرب والجوع يهددان بالقضاء على السودان

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن الحرب والجوع يهددان بـ"القضاء" على السودان، إذ يواجه مئات الآلاف من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية خطر الموت مع احتدام القتال في البلاد.

الحرب في السودان تثير حالة طوارئ إنسانية هائلة

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، إن "الحرب في السودان تثير حالة طوارئ إنسانية هائلة".

وأضاف: "هذا الصراع وما خلفه من جوع ومرض ونزوح - يهدد الآن بتدمير البلاد بأكملها".

وتابع: "كلما طال أمد القتال، أصبح تأثيره أكثر تدميرا. وقد نفد الطعام بالفعل في بعض الأماكن".

وأشار جريفيث إلى أن "مئات الآلاف من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد ويواجهون خطر الموت الوشيك إذا تركوا دون علاج"، حسبما أفادت "فرانس24".

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مقتل ما يقرب من 5000 شخص منذ اندلاع القتال في السودان

وتشير التقديرات إلى مقتل ما يقرب من 5000 شخص منذ اندلاع القتال في السودان، لكن المعارك حالت دون انتشال جثث الكثير من الضحايا.

وفي الأشهر الأربعة التي تلت اندلاع القتال، أُجبر أكثر من 4 مليون و600 ألف شخص على الفرار من منازلهم، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.

بينما صرح مسؤول الأمم المتحدة في كادوقلي في ولاية جنوب كردفان، بأن "مخزونات الغذاء بالكامل قد استنفدت، حيث تمنع الاشتباكات وإغلاق الطرق عمال الإغاثة من الوصول إلى المحتاجين".

يذكر أن الصراع بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، قد اندلع، في 15 أبريل الماضي.

وأعلنت منظمة Save the children الخيرية الدولية أن حوالي 500 طفل ماتوا جوعا في السودان منذ اندلاع النزاع في بلادهم في أبريل الماضي.

المئات لقوا حتفهم بسبب الجوع

وذكرت أن ما لا يقل عن 498 طفلا في السودان وربما مئات آخرين لقوا حتفهم بسبب الجوع، بمن فيهم 20 رضيعا في دار للأيتام تديرها الحكومة بسبب غياب الخدمات الحيوية أو نفاد الطعام.

وأشارت إلى أنه منذ أبريل، اضطرت المنظمة إلى إغلاق 57 منفذا للطعام، ما أدى إلى توقف 31 ألف طفل يعانون من سوء التغذية والأمراض ذات الصلة عن تلقي الطعام هناك.

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