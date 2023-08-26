تحرك برلماني بشأن هدم الجبانات بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة، بشأن أزمة هدم الجبانات في منطقة السيدة عائشة والإمام الشافعي.

القاهرة تعد واحدة من المدن التاريخية المتفردة

وقالت النائبة: القاهرة تعد واحدة من المدن التاريخية المتفردة، لذا تم إدراجها على قوائم منظمة اليونسكو كممتلك تراث عالمى عام 1979 اعترافًا من العالم بأهميتها الكبرى، وتأكيدًا على ضرورة الحفاظ المتكامل على نسيج المدينة التاريخى وما يمثله من قيم حضارية وثقافية وتراثية هامة تلعب دورًا بارزًا فى تأصيل الهوية وتعزيز الانتماء لدى جموع المصريين.

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أزمة هدم الجبانات

وأشارت عضو البرلمان، إلى أنها تقدمت بأكثر من طلب إحاطة سابقا بخصوص أزمة هدم الجبانات، قائلة: وتم وقف الهدم بالفعل لفترة، ولكن للأسف بدأ بالفعل مؤخرا هدم أقدم مدافن جبانات القاهرة التاريخية وعددها ٩٨ مدفنا لمحو حقبة من تطور العمارة الجنائزية في مصر والاستيلاء على القطع الثمينة التي تحتويها من تركيبات رخامية أو حجرية وشواهد فريدة تحمل أجمل نماذج الخط العربي وتقص تاريخ أعيان مصر.

وأكدت النائبة، أن عمليات الهدم تتم بالرغم من أن تقرير اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية طرحت مشروع بديل، وأفادت بأن مشروع المحاور في هذه المنطقة غير ذي جدوى ويوفر فقط دقيقتين في الوقت وطالبوا بوقف كل أعمال الهدم، متسائلة: لماذا الإصرار على هذا الدمار ولمصلحة من؟.

نقل رفات الشخصيات الهامة لمقبرة الخالدين

وقالت عضو مجلس النواب: حتى لو تم نقل رفات الشخصيات الهامة لمقبرة الخالدين، لماذا لا نترك المقابر القديمة في مكانها؟، مؤكدا أن هذه الأحواش لا تقل قيمة عن مقابر القدماء، وهي جزء من تراث إنساني لا يحق لأحد العبث به.

وطالبت النائبة مها عبد الناصر، بالوقف الفوري لكل أعمال الهدم في المنطقة بالكامل ونشر تقرير الجنة ومحاسبة المسئولين عن الذي حدث.

تستمر أجهزة محافظة القاهرة في إزالة بيوت منطقة عرب اليسار بحي الخليفة تزامنًا مع إزالة مقابر السيدة عائشة وذلك في إطار إزالة التعارضات لاستكمال المحاور والطرق بصلاح سالم.

وقبل هدم المقابر تقوم محافظة القاهرة بإخطار أصحابها من أجل نقل رفات ذويهم، وتكشف "فيتو" إجراءات نقل رفات الجثامين من المقابر حال هدمها، حيث أكد وليد يوسف مدير إدارة الجبانات بمحافظة القاهرة، أن حال هدم مقبرة يتم توفير البديل بمعرفة المحافظة، أما نقل رفات الجثامين فتتم بمعرفة ذويهم.

وقال مدير إدارة الجبانات بمحافظة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ "فيتو": يتم إخطار الأهالي قبل هدم المقبرة بفترة كافية حتى يتسنى لهم نقل ذويهم، حيث يتم إخطارهم قبل عملية الهدم بستة شهور.

وأشار مدير إدارة الجبانات بمحافظة القاهرة، إلى أنه عقب عملية نقل الرفات والتأكد من خلو المقابر تتم عمليات الهدم بعد مرور أسبوع من نقل الرفات.

وللحصول على مقابر بديلة من التي يتم هدمها يتم تقديم هذه المستندات لإدارة الجبانات بالمحافظة:

1-إعلان وراثة باسم المنتفع الأصلي الموجود بالترخيص أو كشوف الحصر

2- صورة البطاقة الشخصية

3- قيد عائلي باسم المنتفع الأصلي الموجود بالترخيص أو كشوف الحصر

4-شهادة ميلاد بالتسلسل

5-تفويض من جميع المنتفعين بالتسلسل بالتوقيع والبصمة مع إرفاق صور بطاقات الورثة والموقعين