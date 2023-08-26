رئيس الإنجيلية يهنئ المستشار محمد شوقي بمناسبة تعيينه نائبًا عامًا

أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى سيادة المستشار محمد شوقي عياد، بمناسبة تعيينه نائبًا عامًّا اعتبارًا من ١٩ سبتمبر.

وجاء في نص البرقية «بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أتقدم بخالص التهانى القلبية بتعيين سيادتكم نائبًا عامًّا لجمهورية مصر العربية، وبهذه الثقة الكبيرة، وهو ما يعكس قدراتكم على الحفاظ على قيمة العدالة والمساواة، متمنيًا لمصرنا العزيزة الازدهار ودوام التقدم».

Advertisements

وعبر رئيس الإنجيلية عن تقديره الكبير لسيادة المستشار حمادة الصاوي، وعلى دوره الوطني ومجهوداته المخلصة التي ساهمت في بناء منظومة العدالة والمساواة والارتقاء بمكانة القضاء المصري أمام العالم.

كما أرسل رئيس الإنجيلية برقية مشابهة لسيادة المستشار تامر عبد الحميد فرجاني، بمناسبة تعيينه قائمًا بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد أعلن عن إصدار الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٥٨ بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عامًّا اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣.

رئيس الإنجيلية يشارك الاحتفال بتوزيع جوائز مدارس الأحد

شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال توزيع هدايا المسابقة الصيفية لقطاعي مدارس الأحد والمرحلة الإعدادية بمجمع كنائس المنيا الإنجيلي، وذلك بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، بحضور القس ايهاب طلعت رئيس مجلس التربية بسنودس النيل الانجيلي، والقس عصام عطية راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والقس كمال رشدي الراعي الشريك بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والقس إميل ماهر رئيس لجنة التربية بمجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، والمهندس أيمن انور نائب رئيس لجنة التربية، وعدد كبير من قيادات مجمع مشيخة المنيا الإنجيلي.

وخلال خطاب الاحتفال عبر رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته الكبيرة بمشاركته نشاط مجلس التربية بمجمع مشيخة المنيا الإنجيلي والاحتفال بتوزيع هدايا مسابقات الصيف لقطاعي مدارس الاحد واعدادي، وقال:" فخور بتواجدي اليوم، وأسعد أيام حياتي وأنا أشارك أبنائي واحبائي خدمة مدارس الأحد".

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: " أن أعظم قيمة عظيمة في حياتنا هو الهنا العظيم، ونحن من نضيف القيمة الحقيقية للعالم والأشياء".