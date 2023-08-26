السبت 26 أغسطس 2023
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حوادث

جثة مجهولة تثير الذعر في الشرقية، والأمن يحاول كشف اللغز

جثة مجهولة تثير الذعرفي
جثة مجهولة تثير الذعرفي الشرقية، فيتو

عثر أهالي مركزبلبيس في محافظة الشرقية على جثة طافية لشخص مجهول الهوية بمياه ترعة الاسماعيلية أسفل الكوبرى العلوى ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، وجرى إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

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إخطار مديرية الأمن

 

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بعثور أهالي مركزبلبيس على جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل الكوبرى العلوى لشخص مجهول الهوية، وجري التوجيه بانتشال الجثمان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة وكشف هوية المتوفى.

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انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى محل الواقعة، وجرى انتشال الجثمان، ونقله إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم ويجري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، والتعرف على هوية المتوفى.

دور الطب الشرعي


 

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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