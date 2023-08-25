الجمعة 25 أغسطس 2023
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محافظات

تسليم جثمان شاب بالشرقية لذويه عقب انتشالها في أبوكبير( صور)

مستشفي ابوكبير المركزى،فيتو
مستشفي ابوكبير المركزى،فيتو

صرحت النيابة العامة بمحافظة الشرقية بدفن جثة شاب لقي حتفه،غرقًا بمياه بحرمويس بقرية هربيط بدائرة مركز شرطة أبوكبير وتسليم الجثمان لذويه لدفنه بمقابر أسرته.

 

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تفاصيل الحادث


وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ بغرق شاب عشريني في مياه ترعة بحر مويس أمام قرية هربيط بدائرة مركز شرطة أبوكبير

بانتقال قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث جرى انتشال الجثة وتبين أنها لشاب يدعى “فتحي علي طنطاوى” مقيم قرية هربيط مركز أبو كبير وجري نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى أبو كبير المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت معاينة الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت كذلك تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية في حدوث الوفاة من عدمها.

 

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دور الطب الشرعي

 

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

 

تجمعات الاهالي امام المستشفي لاستلام جثمان الشاب،فيتو

 

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

 

غرق شاب،فيتو

 

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.


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