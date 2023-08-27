الأحد 27 أغسطس 2023
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سياسة

في ذكرى تولي المأمون الخلافة، قصة الصراع على الحكم بين أبناء الرشيد

صورة متخيلة للمأمون،
صورة متخيلة للمأمون، فيتو

في مثل هذا اليوم من عام 813، تولى المأمون ابن هارون الرشيد الخلافة في الدولة العباسية بعد مقتل أخيه الأمين ليصبح سابع خلفاء بني العباس في حكم الدولة الإسلامية. 

 

حياة ونشأة الخليفة المأمون

أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد ولد عام 170 هـ 786 في اليوم الذي ولي فيه والده الخلافة، وكانت أمه فارسية اسمها مراجل وماتت في نفاسها به. 

عينه والده وليًا للعهد وهو في الثالثة عشرة من عمره بعد أخيه الأمين، وضمّه إلى جعفر بن يحيى وولاّه خراسان وما يتصل بها إلى همذان، ومنحه بمقتضى الشروط التي عقدها استقلالًا يكاد يكون تامًا.

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قصة صراع المأمون مع شقيقه الأمين

في سنة 186هـ، حج الرشيد ومعه أبناؤه الأمين والمأمون، وهناك في البيت الحرام أخذ عليهما المواثيق المؤكدة بأن يخلص كل منهما لأخيه، وأن يترك الأمين للمأمون كل ما عهد إليه من بلاد المشرق، ثغورها وكورها وجندها وخراجها وبيوت أموالها وصدقاتها وعشورها وبريدها، وسجل الرشيد هذه المواثيق على شكل مراسيم وعلقها في مبنى الكعبة لتزيد في قدسيتها ويؤكد تنفيذها.

كما كتب هارون الرشيد منشورًا عاما بهذا المعنى، وبذلك ضمن العرب الخلافة للعربي النسب والعجم بزعامة البرامكة ضمنوا الشرق لرجل أخواله عجم.

توفي هارون الرشيد عام 809م في خراسان وأخذت البيعة لابنه الأمين وفقا لوصية والده التي نصت أيضًا أن يخلف المأمون أخاه الأمين، إلا أن الخليفة الجديد سريعًا ما خلع أخاه من ولاية العهد، وعين ابنه موسى الناطق بالحق وليًا للعهد.

كان المأمون آنذاك في خراسان، فلما علم بأن أخاه قد خلعه عن ولاية العهد أخذ البيعة من أهالي خراسان وتوجه بجيش لمحاربة أخيه، وقد استمرت الحروب بينهما أربع سنوات إلى أن استطاع المأمون محاصرة بغداد والتغلب على الأمين وقتله عام 813م وظفر بالخلافة. 

 

إنجازات عهد المأمون 

 تفرد عهد المأمون بتشجيع مطلق للعلوم من فلسفة، وطب ورياضيات وفلك كما وضع اهتمام خاص بعلوم اليونان، وقد أسس الخليفة عام 830م جامعة بيت الحكمة في بغداد والتي كانت من كبريات جامعات عصرها.

واخترع في عهده الاسطرلاب وعدد من الآلات التقنية الأخرى، وحاول العلماء قياس محيط الأرض ما يدل على الاعتراف بكرويتها.

أولى المأمون عمليات الترجمة هو وحاشيته وولاته وكانت ضمن أبرز سمات عهده، إذ نقلت خلالها العلوم والآداب السريانية والفارسية واليونانية إلى العربية، واكتسبت من خلاله اللغة العربية مكانة مرموقة إذ تحولت من لغة شعر وأدب فحسب إلى لغة علم وفلسفة. 

وكذلك ساهمت عمليات الترجمة في إرساء منسوب ثقافي عال في الدولة، ثم عهد بولاية العهد قسطًا من الزمن لعلي الرضا وأخذ الشعار الأخضر بدلا من الشعار الأسود، ثم عاد إلى شعار بني العباس الأسود وعين أخاه وليا للعهد. 

 

وفاة المأمون 

توفي المأمون بينما كان في أراضي الدولة البيزنطية بآخر غزواته شمال طرسوس بالشام، حيث أصابته حمى لم تمهله كثيرًا وفي 18 من رجب سنة 218 هجري، أدركته الوفاة فحمل إلى طرسوس ودفن بها ومازال ضريحه فيها حتى الآن.

ودفن بطرسوس شمال بلاد الشام في 10 أغسطس سنة 833م، الموافق فيه 19 رجب سنة 218هـ وأخذت البيعة لأخيه محمد المعتصم بالله، واستمرت عمليات الترجمة والنهضة العلمية في عهده كما افتتحها سلفه المأمون.

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المأمون هارون الرشيد الخلافة الدولة العباسية الأمين خلفاء بني العباس الدولة الاسلامية الخليفة المأمون

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