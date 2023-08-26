طرق علاج تشقق القدمين، عديدة، ولكن أفضلها وأقواها، هي تلك التي تعتمد على الطبيعة، فمفعولها يكون سريعا، وفي نفس الوقت غير مكلفة، مقارنة بالذهاب لمراكز التجميل، كما أن استخدام المواد الطبيعية يكون أكثر أمانا، حتى مع الاستخدام المتكرر والمستمر.

وصفات لتشقق القدمين

مقشرات القدمين

وأكدت خبيرة التجميل هبه محمد، أن طرق علاج تشقق القدمين من الطبيعة عديدة، وكلها تعتمد على تقشير القدمين، لتخليصها من الجلد الميت المتراكم، كما يعمل على تعزيز عمل الدورة الدموية، مما يساعد على تخفيف الأوجاع؛ فهو يقشر ويزيل خلايا الجلد الميتة والأوساخ، مما يجعل قدميك تبدو مذهلة، كما يعمل على تسكين آلام القدم وعدم الراحة الناتجة عن المشي أو الوقوف لساعات طويلة.

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ملحوظة هامة

قبل الانتقال إلى الوصفات، إليك بعض النصائح التي يجب عليك وضعها في الاعتبار:

انقعي قدميك في الماء الدافئ لمدة 10 دقائق، قبل استخدام المقشر، فهذا من شأنه أن يعزز عمل الوصفات الطبيعية، والمواد المستخدمة فيها..

مقشر القدمين بالنعناع مع الملح الانجليزي

المكونات والطريقة

1 كوب ملح انجليزي

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو جوز الهند

3-4 قطرات من زيت النعناع

تخلط جميع المكونات في وعاء ثم تنقل إلى وعاء زجاجي.

افركي قدميك بهذا الخليط لمدة 10 دقائق.

اتركيه لمدة 10 دقائق أخرى.

اغسليه واتبعيه باستخدام مرطب.

زيت النعناع يخفف الأوجاع والألم، وزيت جوز الهند وزيت الزيتون ينعمان القدمين ويرطباهما. هذا المقشر رائع للأقدام المتعبة ومناسب لجميع أنواع البشرة.

مقشر القدمين بزيت جوز الهند والملح

المكونات والطريقة

1 كوب ملح (استخدم الملح الانجليزي أو أي ملح استحمام)

ربع كوب من زيت جوز الهند

3-4 قطرات من أي زيت عطري

ربع كوب زيت فيتامين E (اختياري)

امزجي جميع المكونات في وعاء واحفظيها في وعاء.

احتفظي بها لبضعة أيام.

استخدمي الخليط لفرك قدميك بلطف لمدة 20 دقيقة على الأقل.

هذا هو أفضل مقشر للقدم يمكنك صنعه بنفسك للكعوب المتشققة. إنه آمن لجميع أنواع البشرة ويجدد شباب قدميك. زيت جوز الهند ممتاز لعلاج العديد من الأمراض الجلدية عن طريق الحفاظ على ترطيب البشرة. كما أن له تأثيرات مضادة للالتهابات ويحمي الجلد.

مقشر بالسكر البني وزيت الزيتون

المكونات والطريقة

1 ملعقة كبيرة سكر بني

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 قطرة من الزيت العطري (البابونج أو النعناع)

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

اخلطي بين السكر وزيت الزيتون وصودا الخبز في وعاء.

أضيفي الزيت العطري وافركي قدميك بالخليط.

اتركيه لمدة 20 دقيقة على الأقل ثم اغسليه.

دلكي قدميك بمرطبك المناسب.

هذا هو أبسط مقشر للقدمين يمكنك صنعه بنفسك، وأقوى مقشر يرطب وينعم الكعبين؛ تعمل حبيبات السكر على تنظيف البشرة بلطف، بينما تعمل الزيوت العطرية على راحة قدميك.

مقشر القهوة

المكونات والطريقة

2 ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة

2 ملعقة كبيرة سكر (خشن)

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

تخلط جميع المكونات، لتحضير عجينة سميكة.

ضعيه على قدميك بالكامل وقومي بالتدليك لمدة 15-20 دقيقة.

ثم اغسليه.

يعمل هذا المقشر، على تحسين نسيج الجلد، وتنعيمها، وراحتها، وتعتبر القهوة المطحونة أقوى مكون لإزالة خلايا الجلد الميتة.