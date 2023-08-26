في ذكرى رحيله، قصة مقتل خميس القذافي العقل العسكري للرئيس الليبي الراحل

في مثل هذا اليوم من عام 2011 قتل خميس القذافي الرائد في الجيش الليبي والنجل الأصغر للعقيد معمر القذافي في فوران الاحتجاج والثورة على حكم والده الراحل، العقيد معمر القذافي.

عن نشأة وحياة خميس القذافي

خميس معمر محمد عبد السلام أبو منيار القذافي، ولد في 27 مايو 1983 وهو النجل السادس والأصغر للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

أصبح خميس قائد وحدة للقوات الخاصة «الكتيبة 32» المعروفة باسم «لواء خميس»، وهو لواء تدرب في روسيا وكان يضطلع بضبط أمن ليبيا الداخلي، وحمايتها من الأخطار الخارجية.

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وكان والده يؤهله لقيادة ما سماه «الجيش الأفريقي المشترك» في المستقبل، لهذا كانت كتيبة خميس أقوى وحدات الجيش الليبي حرفيّة وولاء للزعيم الليبي معمر القذافي.

دور خميس القذافي في التصدي للثورة الليبية

اكتسب خميس خبرة عسكرية عالية من التدريبات التي تلقّاها في روسيا، وواجه الثورة الليبية وكذلك حلف الأطلسي وتصدّى للضربات التي كان الناتو يشنها بشكل متواصل على ليبيا.

ويعتبر خميس القذافي من القادة العسكريين الصغار في السن، الكبار في القيادة كما كان يلقبه أنصاره بالجنرال الذهبي، لهذا كان المطلوب الأول للناتو كونه من أكثر قادة ليبيا العسكريين هدوء وخبرة.

تداعيات مقتل خميس القذافي في ليبيا

شكّل مقتل خميس القذافي ضربة قاسمة للنظام الليبي، حيث سقطت العاصمة طرابلس بيد المعارضة في أواخر أغسطس عام 2011 أي بعد مقتله مباشرة.

وتم اغتيال الرائد خميس معمر القذافي يوم الجمعة 26 أغسطس 2011 الموافق 26 رمضان 1432 هـ من قبل قصف حلف شمال الأطلسي في مدينة ترهونة على سيارته وعلى كتيبة 32 القوات الخاصة، وقالوا أن الجثة احترقت وغير معروف مكان دفنه.

يذكر أن معمر القذافي والد الرائد خميس هو مُعمّر محمد عبد السلام القذّافي المعروف باسم العقيد القذافي. وكان سياسيًا وثوريًا ليبيًا حكم بلاده لأكثر من 42 سنة أولًا كرئيس مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العربية الليبية 1969 - 1977.

بعدها صار يُعرف بالأخ القائد للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى 1977 - 2011.

صعد القذافي إلى السلطة في إنقلاب عسكري خلع عبره الملك إدريس ملك المملكة الليبية في العام 1969 وظل رئيسًا لمجلس قيادة الثورة حتى عام 1977 عندما تنحى رسميًا من رئاسة مجلس قيادة الثورة ونصب نفسه «قائدًا للثورة».

في عام 2008 عقد اجتماعًا لزعماء أفريقيا ومنح لقب «ملك ملوك أفريقيا» ومدافعًا رئيسيًا عن الولايات المتحدة الأفريقية، وشغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي في الفترة من 2 فبراير 2009 إلى 31 يناير 2010.

في فبراير 2011، وفي أعقاب الثورات العربية بالدول المجاورة مصر وتونس، بدأت الاحتجاجات ضد حكم القذافي وتصاعد هذا التوتر إلى الإنتفاضة في جميع أنحاء ليبيا وأدت هذه الخطوة إلى نشوب الحرب الأهلية الليبية، والتي عجلت للتدخل العسكري من قبل قوات التحالف بقيادة حلف شمال الأطلسي لفرض تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى إقامة منطقة حظر طيران وحماية المدنيين.

تم تجميد أصول القذافي وعائلته، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية والانتربول مذكرات توقيف لمعمر القذافي، وابنه سيف الإسلام، ورئيس المخابرات عبد الله السنوسي، بأحكام تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وانتهى نظام القذافي عمليا بمقتله في 20 أكتوبر 2011.