الجمعة 25 أغسطس 2023
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حوادث

حبس 4 تشكيلات عصابية على ذمة التحقيق في جرائم سرقة شقق وسيارات

حبس 4 تشكيلات عصابية،
حبس 4 تشكيلات عصابية، فيتو

قررت النيابة العامة حبس 4 تشكيلات عصابية ضمت 12 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بارتكاب جرائم سرقة السيارات والشقق والدراجات النارية في دمياط. 

 

كان قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط بإشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية  تمكن من ضبط عناصر 4 تشكيلات عصابية تخصصوا في جرائم السرقات الدراجات النارية والسيارات والمساكن.

وتم ضبط عناصر تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة فارسكور) تخصص نشاطهم الإجرامى فـى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قص الأسلاك الكهربائية".. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وأرشدوا عن جميع المسروقات.
 

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كما تم ضبط عناصر تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركزى شرطة "طلخا ودكرنس بالدقهلية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات، بأسلوب "المفتاح المصطنع".. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعتين بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وأرشدوا عن المسروقات.
 

وتم ضبط عناصر تشكيل عصابى ضم (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة أول دمياط) تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة المساكن والورش بأسلوب "كسر الباب"..وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وأرشدا عن جميع المسروقات.
 

و تم ضبط عناصر تشكيل عصابى ضم (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بنطاق مديرية أمن دمياط).. وبحوزتهم (2 طبنجة وعدد من الطلقات النارية- سلاح أبيض "سكين") تخصص نشاطهم الإجرامى فـى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 21 واقعة بدائرة مركزى "كفرسعد، فارسكور" وحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم، وأرشدوا عن جميع المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك  في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

 

 

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