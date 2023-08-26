السبت 26 أغسطس 2023
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محافظات

ارتفاع درجة الحرارة اليوم بالأقصر ونشاط الرياح على جنوب البلاد

ارتفاع درجة الحرارة
ارتفاع درجة الحرارة اليوم بالأقصر،فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة الأقصر، حيث يسود المحافظة طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، حيث سجلت درجات الحرارة 45  درجة نهارا، 27 درجة ليلا، وذلك بعد  أن شهدت المحافظة انخفاض في درجات الحرارة  إلى 43 درجة نهارًا.
وأشارت الهيئة إلى أنه  يسود اليوم  طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

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وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيز هوائى غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل أخرى، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالطقس الحار  .


نصائح من هيئة الأرصاد

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين العديد من النصائح لمواجهة الطقس الحار وجاءت كالتالى:

1_ الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

2_ عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3_ ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

4_ التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

5_ ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

6_ عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

 

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الأقصر طقس الاقصر فيتو ارتفاع درجة الحرارة محافظة الأقصر

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