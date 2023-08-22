بغداد وأنقرة يبحثان "الاقتراح التركي" لحل أزمة المياه العراقية

"اقتراح تركي" لحل أزمة المياه في العراق، كشف عنه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، فيما أشار إلى أن هناك نحو 850 شركة تركية عاملة في العراق.

وأوضح حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان عقده في بغداد: "تطرقنا في الزيارة المهمة إلى مواضيع مختلفة والعلاقات التركية العراقية مهمة للطرفين".

العمق التاريخي

وقال: "نحن نهتم بتطوير هذه العلاقات من خلال التواصل المستمر مع الحكومة التركية"، مشيرًا إلى أن "الأساس في هذه العلاقة كثيرة ومنها العمق التاريخي".

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وأشار حسين إلى أن "هناك علاقات تجارية قوية تجمع البلدين ومنها تجارة النفط التي تعود بالفائدة على الشعب التركي"، كاشفًا أن "هناك نحو 850 شركة تركية عاملة في العراق، وأغلبها تعمل في مجال الإنشاء والإعمار".

وقال: "تطرقنا إلى نقاط أخرى تتعلق بملف المياه"، مؤكدًا أن "البلدين يتعرضان للتغيرات المناخية، التعامل للحصول على حصة عادلة من المياه كانت محور مهم للنقاش بيننا، واقترح وزير الخارجية التركي تشكيل لجنة مشتركة بهذا الخصوص، مشكلة المياه تهدد الاقتصاد العراقي والزراعة لهذا نحتاج عمل مشترك من خلال هذه اللجنة المشتركة".

تصدير النفط من ميناء جيهان

وأضاف حسين: "تطرقنا الى مسألة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، ونتمنى أن نصل الى حل في المشاكل بهذا الخصوص"، مشددًا بالقول "ناقشنا آلية تسهيل منح سمات الدخول بين الطرفين خاصة مع وجود الكثير من العراقيين المقيمين هناك والاستثمارات التركية كبيرة في العراق".

وفي وقت سابق، بحث وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله، مع السفير التركي، علي رضا كوناي، تداعيات الجفاف الحاد الذي يشكو منه العراق، والتزامات تركيا بتأمين حصة العراق العادلة من المياه.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، وحسب بيان الوزارة، تم خلال اللقاء، الذي وصفه بالإيجابي، التباحث بشأن الإطلاقات المائية الواردة للعراق من نهري دجلة والفرات، وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والمصدق عليها من البرلمان التركي عام 2021، وتبادل الزيارات الرسمية، والأعمال الثنائية المشتركة بشأن محطات القياس على النهرين.

لجنة مشتركة لحل مشكلة المياه

وفي شهر يناير الماضي، اتفق الوفد النيابي العراقي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، مع رئيس مجلس الأمة التركي، مصطفى شنطوب، على تشكيل لجنة مشتركة لحل مشكلة المياه والاعتداءات المتكررة على الحدود العراقية.

واعد - وحدة الرصد || تظاهرة في "ساحة النسور" وسط #بغداد؛ احتجاجًا على شح المياه وقلة مناسيب الأنهار الواردة وللمطالبة بتوفير #الكهرباء.

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ومؤخرا، تظاهر العشرات الثلاثاء في بغداد تنديدًا بنقص المياه والكهرباء في العراق وسط صيف حارّ، محملين دول الجوار مسؤولية انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات وروافدهما.

وقد رفع المتظاهرون لافتات تدين السياسات المائية لدول المنبع، وخاصة تركيا، وعدم قدرة الحكومة العراقية على حل هذه القضية الخطيرة.

تراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة

ويرجع ذلك إلى تراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، لكن فضلًا عن الجفاف ونقص الأمطار، تعترض الحكومة العراقية على بناء الجارتين تركيا وإيران سدودًا على نهري دجلة والفرات تؤدي إلى تراجع حادّ في كميات المياه التي تصل إلى الأراضي العراقية.

أحد المتظاهرين، ويدعى عبد الحمزة منعم: "ندرة المياه التي نواجهها اليوم قاتلة".