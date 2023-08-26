السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

اليوم، نظر استئناف بطلان عمومية النادي الأهلي الأخيرة

مجلس إدارة النادي
مجلس إدارة النادي الأهلي، فيتو

تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من خالد سليمان أبوالعلا، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي.

 

النادي الأهلي

كان خالد سليمان أبو العلا، المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 17905 لسنة 77 ق، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، لوقف تنفيذ قرار اعتماد قرارات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي والتي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي.

Advertisements


اختصمت الدعوى كلًّا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، وزير الدولة لشؤون الرياضة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

 

وطلب المدعي إلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في نوفمبر الماضي يوم 29، لبطلان كافة الإجراءات التي انعقادها بها، وبالتالي بطلان كافة القرارات التي تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب على ذلك من أثار، وأن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

مجلس الدولة النادي الأهلي أبرز أرقام النادي الأهلي إدارة النادي الأهلي

الأكثر قراءة

اليوم، فصل جديد في دعوى سحب لقب السوبر من النادي الأهلي

تفاصيل التعديلات الجديدة على قانوني الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية

اليوم، نظر استئناف بطلان عمومية النادي الأهلي الأخيرة

شاهد، فيديو الراقصة الذي هز القليوبية في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة

برافو عليكي أخدتي التريند، شريف منير يعلق على ظهور ابنته أسما حليقة الرأس (فيديو)

رسميا، أحمد الشيخ يتسلم مهام منصبه رئيسا للبورصة المصرية اليوم السبت 26/8/2023

آلاف الأقباط والمسلمين يحتفلون بمولد مار جرجس في ميت دمسيس بالدقهلية (فيديو وصور)

سوزا يصدم كولر ويضع شروط جديدة للموافقة على الانتقال للأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

ادفع واعرف، موقع يتيح للآباء والأمهات معرفة شكل ابنك المستقبلي

خبير اقتصادي يطلق مبادرة "مصر الحقيقية" للكشف عن ثرواتها السياحية

انقلاب شاحنة تحمل 9 سيارات فاخرة في بريطانيا

120 سبيكة ذهبية، تسليم كنز من سويسرا للصليب الأحمر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 25-8-2023 في مصر

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

بدأت حياتها مطربة ورفضت الحب بسبب أنانية الرجالة.. حكايات من حياة راهبة المسرح أمينة رزق (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 26-8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 26-8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 26- 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية