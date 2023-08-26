مدرب إنتر ميامي يفرمل صحوة ميسي ويصدم جماهيره في أول ظهور له بالدوري الأمريكي

ميسي، أثار الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو، مدرب إنتر ميامي، شكوكا حول مشاركة النجم ليو ميسي في المباراة المرتقبة أمام نيويورك ريد بولز صباح الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، والتي قد تكون أول ظهور لـ"ليو" في الدوري الأمريكي.

وشارك ميسي في 8 مباريات مع فريقه الجديد انتر ميامي منذ انضمامه بواقع 7 مباريات في كأس الدوريات ومباراة في كأس الولايات المتحدة المفتوحة.

واعتبر مارتينو في تصريحات في مؤتمر صحفي قبل المباراة، أنه "في بعض الأحيان عليك إقناع ميسي بالتوقف"، نظرا لارتفاع عدد المباريات المتتالية التي خاضها خلال الأسابيع الأخيرة في كأس الدوري وكأس الولايات المتحدة المفتوحة.

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وأكد مارتينو: "أتفهم التوقعات التي يتعين على الجميع رؤيتها. إنه أمر لا يمكن إنكاره، لكن لا يمكنني التصرف على أساس ذلك، لأنني سوف أخاطر بارتكاب الأمور بشكل خاطئ".

وأتم: "إنه يريد أن يلعب دائما وفي كل مباراة، وفي بعض الأحيان عليك أن تجعله يتوقف وتقنعه بالتوقف، على وجه التحديد حتى يتمكن من التعافي. كل شيء خارجي ليس شيئًا آخذه في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بتفهم ما إذا كان عليه أن يلعب أم لا".

ويواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي العروض القوية مع فريقه منذ انضمامه له من باريس سان جيرمان.

أرقام ميسي مع إنتر ميامي



ولم يعرف إنتر ميامي طعم الهزيمة منذ انضمامه ميسي له حيث فاز في 8 مباريات من أصل 8 مباريات خاضها قائد الأرجنتين.

وجاءت أرقام ميسي مع إنتر ميامي حتى الآن كالتالي:

8 مباريات

8 انتصارات

10 أهداف

3 تمريرات حاسمة

وصل 2 نهائي

فاز 1 لقب

وبات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على بعد فوز من إحراز لقبه الثاني بألوان فريقه الجديد إنتر ميامي، وذلك بعد التأهل معه إلى نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة لكرة القدم بالفوز على سينسيناتي بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي الأربعاء.

كأس الرابطة



وسبق لميسي أن قاد إنتر ميامي الى لقب كأس الرابطتين بالفوز في النهائي على ناشفيل بركلات الترجيح 10-9 بعد تعادلهما 1-1، ليصبح نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي سابقًا على بعد فوز من لقب ثانٍ بألوان فريقه الجديد.

كأس الولايات المتحدة المفتوحة



وتعتبر كأس الولايات المتحدة المفتوحة من أقدم المسابقات الكروية في الولايات المتحدة، إذ انطلقت عام 1914 وهي مشابهة لكأس إنجلترا أو كأس إسبانيا.

ويلتقي إنتر ميامي في النهائي المقرر في 27 سبتمبر مع هيوستن دينامو الذي تغلب الأربعاء على ريال سولت لايك 3-1 بعد التمديد (1-1 في الوقت الأصلي).

دوري أم أل أس



وقبل شهر فقط، كان التأهل الى نهائي المسابقة في متناول سينسيناتي تمامًا بما أنه متصدر لترتيب الدوري المحلي «أم أل أس» فيما يقبع إنتر ميامي في المركز الأخير، لكن قدوم ميسي غَيَّر وجه الفريق الذي خاض 11 مباراة متتالية في الدوري من دون انتصار.