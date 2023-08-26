السبت 26 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مدحت صالح يتألق في حفل كامل العدد بالقلعة، وهدية خاصة للطلاب (صور)

مدحت صالح، فيتو
مدحت صالح، فيتو

أحيا النجم مدحت صالح مساء أمس الجمعة، حفلًا غنائيًّا مميزًا في أولى ليالي مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 31، وذلك بقلعة صلاح الدين الأيوبي، بحضور جماهيري كبير رفع  شعار "كامل العدد". 

 

حفل مدحت صالح 

وقدم مدحت صالح باقة متنوعة من أجمل أغانيه والتي بدأها بـ "برمي السلام"، ثم تغني بعدها بـ "حنيت للبيت، حبيبي يا عاشق، المليونيرات، زي ما هي حبها، النور مكانه في القلوب"، وتألق "صالح" بغناء "يا جميل يا اللي هنا" للفنان الراحل محمد فوزي.

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وأهدى مدحت صالح لجميع الطلاب في حفله بالقلعة، ممن يدرسون بالمراحل التعليمية المختلفة أغنية "وحياة قلبي وأفراحه"، واختتم الفنان بغناء: "أنا ابن مصر"، وسط تفاعل الجمهور بالتحية والتصفيق. 

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 

جدير بالذكر أن الدورة 31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يومًا وتقام في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر المقبل. 

 

تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 

وكانت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أعلنت في وقت سابق الأسعار الجديدة لتذاكر حضور حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ31، والذى يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار متمثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

وأكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا أنه سيتم بيع تذاكر مهرجان القلعة من خلال أكشاك البيع، والسعر سيكون مرتبطًا بسعر دخول القلعة وهو 60 جنيهًا مع وجود استثناء للأطفال. 

 

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى

وتضم دورة هذا العام 45 حفلًا متنوعًا منهم 31 حفلًا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، أحمد جمال.

بالإضافة إلى نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبد العزيز، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن علي، المنشد احمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية. 

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