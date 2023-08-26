السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

ميسي كلمة السر، ارتفاع سعر تذكرة مباراة إنتر ميامي 10 أضعاف

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

ميسي، كشفت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تسبب في انتعاشة هائلة بأسعار تذاكر مباريات إنتر ميامي الأمريكي، بصورة ضخمة.


وبلغ متوسط أسعار تذاكر مباراة إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي، المقررة غدا الأحد، 502 دولار (464 يورو).

وكان متوسط قيمة التذكرة الواحدة قبل قدوم النجم الأرجنتيني إلى إنتر ميامي 46 دولارًا، وفقًا لما ذكرته شركة "فيفيدسيتس" لبيع التذاكر.


وأبرزت الشركة المتخصصة في بيع التذاكر أيضًا، أنها أغلى تذاكر لفريق ريد بولز تباع لمباراة في ملعبه، منذ أكثر من عقد.

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وأفادت الشركة في رسالة إلكترونية أن "تذكرة أول مباراة لميسي في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز، تحظى بطلب أكبر من متوسط أي فريق في الدوري الأمريكي الموسم الماضي وفقا لمتوسط السعر"، ومع ذلك، لم يعلن إنتر ميامي بعد، إذا ما كان ميسي سيلعب أمام لا.

يواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي العروض القوية مع فريقه منذ انضمامه له من باريس سان جيرمان.

 

أرقام ميسي مع إنتر ميامي 

ولم يعرف إنتر ميامي طعم الهزيمة منذ انضمامه ميسي له حيث فاز في 8 مباريات من أصل 8 مباريات خاضها قائد الأرجنتين.

وجاءت أرقام ميسي مع إنتر ميامي حتى الآن كالتالي:
8 مباريات 
8 انتصارات
10 أهداف 
3 تمريرات حاسمة 
وصل 2 نهائي 
فاز 1 لقب

 

وبات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على بعد فوز من إحراز لقبه الثاني بألوان فريقه الجديد إنتر ميامي، وذلك بعد التأهل معه إلى  نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة لكرة القدم بالفوز على سينسيناتي بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي الأربعاء.

 

كأس الرابطة

وسبق لميسي أن قاد إنتر ميامي الى لقب كأس الرابطتين بالفوز في النهائي على ناشفيل بركلات الترجيح 10-9 بعد تعادلهما 1-1، ليصبح نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي سابقًا على بعد فوز من لقب ثانٍ بألوان فريقه الجديد.

 

كأس الولايات المتحدة المفتوحة

وتعتبر كأس الولايات المتحدة المفتوحة من أقدم المسابقات الكروية في الولايات المتحدة، إذ انطلقت عام 1914 وهي مشابهة لكأس إنجلترا أو كأس إسبانيا.

ويلتقي إنتر ميامي في النهائي المقرر في 27 سبتمبر مع هيوستن دينامو الذي تغلب الأربعاء على ريال سولت لايك 3-1 بعد التمديد (1-1 في الوقت الأصلي).

 

دوري إم إل إس

وقبل شهر فقط، كان التأهل إلى نهائي المسابقة في متناول سينسيناتي تمامًا بما أنه متصدر لترتيب الدوري المحلي «إم إل إس» فيما يقبع إنتر ميامي في المركز الأخير، لكن قدوم ميسي غَيَّر وجه الفريق الذي خاض 11 مباراة متتالية في الدوري من دون انتصار.

أرقام ميسي مع إنتر ميامي.. لا يعرف الهزيمة (إنفوجراف)

يقترب من لقبه الثاني، ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على سينسيناتي

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ميسي ليونيل ميسي إنتر ميامي الأمريكي الدوري الأمريكي انتر ميامي

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