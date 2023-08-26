السبت 26 أغسطس 2023
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محافظات

الأول من نوعه بالمحافظات، هذا ما يفعله تعليم الوادي الجديد للمتقدمين لاختبارات 30 ألف معلم

المتقدمين لمسابقة
المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم، فيتو

أكد وصفي حسن مدير عام إدارة الخارجة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، توفير وسائل المواصلات اللازمة لنقل المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم لاستكمال الاختبارات بمركز تقييم المسابقات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة بأسعار مخفضة من خلال الجمعية التعاونية الاستهلاكية بإدارة الخارجة التعليمية.


10 قرارات مهمة من وزير التعليم استعدادا للعام الدراسي الجديد

استعدادًا للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر المقبل للمدارس الرسمية والرسمية للغات، أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة قرارات هامة لضبط وانتظام العام الدراسي:

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-  التعاقد على توفير 20 ألف عامل للاستعانة بهم کخدمات معاونة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

- تجهيز معامل الحاسب الآلي بالمدارس الحكومية بأجهزة الحواسيب والطابعات، وتوفير 150 معملًا للمدارس الحكومية، خاصة المدارس الإعدادية على مستوى 27 محافظة، بواقع 1500 جهاز حاسب آلي و150 طابعة.

-  إحلال المقاعد في الفصول المدرسية، بواقع توفير 100 ألف مقعد للمدارس على مستوى جميع المحافظات.

-تطبيق أنشطة نظام التعليم الياباني "توكاتسو"بمدارس قرى “حياة كريمة" بالتعاون بين مؤسسة "حياة كريمة" ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والچايكا اليابانية والذي سيشمل 100 مدرسة على مستوى الجمهورية بقرى "حياة كريمة".

-إعداد مواد تعليمية وتدريبية متميزة لمناهج المواد الدراسية لكافة المراحل التعليمية وتحميلها على موقع الوزارة استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

- تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف محافظات الجمهورية وتجهيز من 2-5 قاعات دراسية لتفعيل مجموعات الدعم المدرسي للطلاب مع تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية بمشاركة خبراء متميزين في مختلف المواد الدراسية.

- مشاركة أشهر المعلمين المتميزين في مختلف المواد الدراسية بمختلف المراحل التعليمية لتقديم حصص على المنصات والقنوات التعليمية ودمج التكنولوجيا في عرض التجارب العلمية للمناهج الدراسية على المنصات والقنوات التعليمية عبر تعزيز تقنية "الواقع المعزز".

- إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت للحد من ظاهرة الغش فى امتحانات الشهادة الإعدادية حيث وجه الوزير بعقد امتحانات الشهادة الإعدادية وفق نظام البوكليت.

- الانتهاء من وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية مع مراجعة مناهج المرحلة الابتدائية وجعل المناهج مطابقة لعدد أيام الدراسة الفعلية.

- التجهيز للتعاقد مع المعلمين الجدد حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم التعاقد مع المعلمين الجدد فور إعلان نتيجة الاختبارات النهائية.

 

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30 ألف معلم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسابقة 30 الف معلم محافظة الوادى الجديد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

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